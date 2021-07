Tổng Bí thư sẽ dự Hội nghị giữa ĐCS Trung Quốc với các chính đảng

TPO - Huyện Mỹ Đức đã tiến hành lập chốt kiểm soát, khoanh vùng cách ly y tế khu vực ổ dịch tại thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, gồm 618 hộ gia đình với tổng số 2.190 nhân khẩu. Huyện cũng yêu cầu dừng các hoạt động cắt tóc, gội đầu, hoạt động tập trung đông người.

TPO - Ngoài các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ, các khu vực còn lại trên cả nước hôm nay đón mưa dông, cục bộ có mưa to đến rất to.