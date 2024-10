Bờ kênh trăm tỉ chưa hết bảo hành bị sụt lún nghiêm trọng

TPO - Chỉ một quãng đường ngắn nhưng bờ kênh Đào qua xã Lý Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã có tới 3 điểm sạt lở và đứt gãy mặt bê tông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đã lập cảnh báo, hạn chế các phương tiện lưu thông qua lại.

Ngày 7/10, ông Hoàng Văn Chín - Chủ tịch UBND xã Lý Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, sau nhiều ngày xảy ra sạt lở, sụt lún nhưng bờ kênh Đào qua địa bàn xã vẫn chưa được cơ quan chức năng sửa chữa. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đã lập biển cảnh báo hạn chế các phương tiện ô tô qua lại.

“Thực tế vẫn có nhiều xe ô tô cố tình phá rào đi qua. Địa phương mong cơ quan chức năng sớm triển khai sửa chữa để người dân có thể yên tâm đi lại. Nhất là trong giai đoạn mùa mưa bão như hiện nay”, ông Chín nói.

Khoảng một tháng trước, người dân đi trên kênh Đào (kênh chính thủy lợi Đô Lương) đoạn qua xã Lý Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) bất ngờ phát hiện mặt bê tông của kênh có nhiều đoạn bị nứt, đứt gãy.

Qua kiểm tra sơ bộ, có ít nhất 2 điểm mặt kênh bị đứt gãy. Trong đó chiều dài bị đứt gãy mỗi đoạn khoảng 10m. Miệng vết nứt rộng từ 5-7cm, có điểm chiếm gần hết một nửa mặt đường kênh. Không chỉ nứt mặt bê tông, nhiều đoạn mái lòng kênh bị sạt lở nghiêm trọng. Ngoài những điểm sạt lở trên, dọc tuyến bờ kênh cũng xuất hiện một số điểm rạn nứt.

Được biết, kênh Đào nói trên nằm trong dự án “Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An” sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản (JICA). Gói thầu kênh chính thủy lợi Đô Lương có tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng.

Toàn bộ tuyến kênh có chiều dài 56km đi qua 5 huyện, thị gồm: huyện Đô Lương, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Dự án do Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư.

Sau khi nhận thông tin bờ kênh bị sạt lở, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An đã tiến hành kiểm tra hiện trường và phát hiện mặt đường bê tông bị nứt, lún sụt tại nhiều điểm như: K14+270, K15+400, K16+635, K16+682, K17 + 280, K17 +454... Đặc biệt, tại vị trí K16 +635 đến K16 + 682 bờ tả xuất hiện sự cố sụt lún làm nứt gãy mặt đường bê tông dài 47m và sụt nghiêng xuống 0,3m.

Để đảm bảo an toàn cho bờ kênh chính thủy lợi Đô Lương cũng như an toàn cho công tác quản lý vận hành và các phương tiện tham gia giao thông, Công ty Thủy lợi Bắc Nghệ An đã chỉ đạo cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Phía công ty cũng báo cáo đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp, Chi cục Thủy lợi xem xét, kiểm tra và có ý kiến để triển khai sửa chữa, khắc phục những hư hỏng trên.

Được biết, hàng ngày tuyến đường bờ kênh có rất đông người và phương tiện giao thông qua lại. Việc mặt đường sụt lún, đứt gãy tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Trao đổi với PV vào chiều 7/10, một cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An cho biết, dự án nói trên hiện vẫn chưa hết thời gian bảo hành. Sau khi nắm bắt thông tin sự việc, phía đơn vị thi công đã xuống kiểm tra, lên kế hoạch sửa chữa. Tuy nhiên do những ngày qua trời mưa, nước trên sông lớn nên việc sửa chữa chưa được thực hiện.

Nói về nguyên nhân gây sạt lở, đứt gãy bờ kênh, vị cán bộ này nhận định có thể do xe tải cỡ lớn chạy qua cùng với việc thời gian qua có mưa lớn, nước lũ chảy về nhiều đã gây nên tình trạng sạt lở, đứt gãy mặt đường bê tông nói trên.

“Những điểm hư hỏng sẽ được xử lý trước khi mùa cấp nước mới đến. Vì đang trong thời gian bảo hành nên chi phí sửa chữa sẽ do đơn vị thi công chịu trách nhiệm”, vị cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An nói.