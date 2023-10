Bộ Công Thương bị giả mạo quyết định phê duyệt dự án

TPO - Trước việc trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản chia sẻ văn bản phê duyệt dự án tham gia nhận quà online, chiều 30/10, Bộ Công Thương khẳng định không hề có chương trình hợp tác nào như vậy với Sàn giao dịch thương mại điện tử TiKi. Các văn bản phê duyệt chương trình nhận quà trên mạng đều giả mạo.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương cho biết đã nhận được phản ánh của cơ quan báo chí, truyền thông về việc một số đối tượng trên mạng xã hội đăng tải văn bản giả mạo quyết định của Bộ Công Thương về việc “Phê duyệt dự án tham gia nhận quà online”.

Bộ Công Thương khẳng định, văn bản trên là hoàn toàn giả mạo và thông báo để người dân, doanh nghiệp biết và tránh bị lừa đảo. Bộ Công Thương và Sàn giao dịch thương mại điện tử TiKi hoàn toàn không có chương trình hợp tác nào như vậy. Sàn giao dịch thương mại điện tử TiKi cũng đã khẳng định hành vi giả mạo tương tự nêu trên và đã nhiều lần cảnh báo trên website của Tiki.

“Nếu phát hiện đối tượng giả mạo nêu trên, đề nghị gửi phản ánh cho Bộ Công Thương tại địa chỉ: Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024-22205512. Email: qltmdt@moit.gov.vn”, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho hay.

Tình trạng các cơ quan chức năng bị giả mạo các văn bản và phải lên tiếng đính chính không phải là trường hợp hiếm gặp. Mới đây nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã phải ký văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc kiểm tra, xử lý văn bản giả mạo Công văn 982/VB-UBND ngày 1/3/2023 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho thi công dự án Ocean Hills.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, Công văn số 982/VB-UBND không phải do UBND tỉnh ban hành và đây là văn bản giả mạo.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hồi tháng 7 cũng phải lên tiếng cảnh báo về văn bản giả mạo cơ quan này, cấp giấy phép thành lập, hoạt động, chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Công ty quản lý quỹ Sac Capital VN. Trước đó, cả HNX và HoSE cũng cảnh báo hiện tượng này.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cũng phải lên tiếng đính chính sau khi phát hiện có trường hợp đăng tải văn bản về chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp nhận nhà đầu tư cho Công ty cổ phần đầu tư Thuận Thành Phát Land thực hiện dự án khu công nghiệp Thuận Thành Phát Land - Long An, diện tích khoảng 1.370 hecta tại xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Theo khẳng định của UBND tỉnh Long An, đây là trường hợp giả mạo văn bản, chữ ký của cơ quan nhà nước và cá nhân có thẩm quyền của các đối tượng nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và tác động xấu đến xã hội. UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo Công an tỉnh kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.