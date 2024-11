Bộ Công an tổ chức giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi tỉnh Hà Nam

TPO - Văn phòng Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam và Tỉnh đoàn Hà Nam tổ chức Liên hoan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi lần thứ II, năm 2024.

Cụ thể, ngày 29/11, tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam và Tỉnh đoàn Hà Nam tổ chức Liên hoan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi lần thứ II, năm 2024.

Tham dự Liên hoan có các đồng chí lãnh đạo, gồm: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; Trần Ngọc Nam, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Nam, cùng đại diện các đơn vị chức năng của Văn phòng Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Nam, Tỉnh đoàn Hà Nam và 7 đội thi đến từ các Huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Hà Nam.

Chương trình Liên hoan được tổ chức nhằm tạo một môi trường lành mạnh để các đội thi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc chấp hành các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong khuôn khổ Liên hoan, các đội thi sẽ tham gia lần lượt các phần thi Kiến thức, Hùng biện và Tiểu phẩm.

Dưới hình thức sân khấu hóa, các đội thi đã xây dựng các tác phẩm tuyên truyền sinh động, hấp dẫn về các chủ đề phòng chống tác hại của ma túy; an toàn, an ninh mạng; phòng, chống bắt cóc và mua bán người; an toàn giao thông; phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, bạo lực giới; phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em; phòng chống tác hại thuốc lá, vệ sinh an toàn thực phẩm…Phát biểu bế mạc Liên hoan, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh, thời gian gần đây, tình hình trật tự, an toàn xã hội có liên quan đến thanh thiếu niên có xu hướng ngày càng diễn biến phức tạp, xuất phát từ việc thiếu hiểu biết pháp luật dẫn tới các hành vi lệch lạc, vi phạm pháp luật.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định, Liên hoan lần này đã được tổ chức với những chủ đề hết sức thiết thực, góp phần lan tỏa những thông điệp ý nghĩa, có giá trị cảnh tỉnh đối với các hành vi vi phạm pháp luật và truyền cảm hứng xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh đối với thanh thiếu niên. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên mong muốn trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời nhân rộng các mô hình, cách làm hay, góp phần xây dựng một thế hệ thanh thiếu niên có tinh thần học tập, có trách nhiệm và trở thành những công dân gương mẫu, có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.









Các tiểu phẩm tham dự Liên hoan của các Đội thi.

Các đại biểu trao giải cho các Đội thi.

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho hai Đội thi Ban Thanh niên Công an tỉnh Hà Nam và Huyện đoàn Kim Bảng.