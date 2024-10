Bộ Công an bàn giao 1.300 căn nhà tặng hộ nghèo ở Trà Vinh

TPO - Ngày 8/10, tại Trà Vinh, Bộ Công an cùng tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 1.300 căn nhà tặng hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Đề án xây dựng 1.300 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có tổng kinh phí trên 84 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Công an vận động hỗ trợ 65 tỷ đồng, còn lại tỉnh Trà Vinh đối ứng. Qua 4 tháng triển khai, tới nay đã hoàn thành tất cả các căn nhà, vượt tiến độ 20 ngày so với kế hoạch.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, cả nước còn nhiều gia đình khó khăn, nhiều hộ sống trong những căn nhà tạm bợ, không đảm bảo an toàn, nguy cơ đổ khi xảy ra mưa bão, lũ lụt, gió lốc… Do đó, mong muốn các tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay cùng thực hiện các mục tiêu của Đảng, Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Với đề án hoàn thành ở Trà Vinh, Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng, trong điều kiện sống mới, người dân sẽ có thêm động lực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước từ nay đến năm 2025”, do Thủ tướng phát động, Bộ Công an tiếp tục đóng góp vào mục tiêu xóa 153.000 nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.

Bộ Công an đã vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 118 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn do sạt lở đất trong đợt mưa lũ tháng 7 vừa qua. Bộ Công an cũng đang chỉ đạo công an cơ sở rà soát những hộ dân bị sập đổ nhà do hậu quả bão số 3 tại các tỉnh Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang. Bộ sẽ triển khai xây dựng 466 căn nhà tại các tỉnh này.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường gửi lời cảm ơn Bộ Công an, các nhà tài trợ đã đồng hành cùng tỉnh trong cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Ngoài các căn nhà Bộ Công an ủng hộ, trong 9 tháng năm 2024, Quỹ An sinh xã hội và Quỹ Vì người nghèo của tỉnh hỗ trợ xây dựng trên 2.250 căn nhà cho các hộ khó khăn trên toàn tỉnh.

Ông Ngô Chí Cường mong muốn, các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành cùng địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.