Bộ Công an huy động được 700 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo 16.781 ngôi nhà cho đồng bào

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã chỉ đạo thực hiện rà soát để xác định đầy đủ các hộ dân bị mất nhà do bão lũ và thiên tai, nhằm triển khai hỗ trợ nhanh chóng nhất. Đến nay, Bộ Công an đã huy động được 700 tỷ đồng để xây dựng và cải tạo 16.781 ngôi nhà cho nhân dân, trong đó có 118 căn nhà hoàn toàn bị sập do sạt lở đất tại 10 địa phương.

Trao đổi với báo chí, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ sẽ tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đồng thời tích cực tham gia phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên toàn quốc đến năm 2025. Bộ trưởng cũng thông tin thêm, trong đợt mưa lũ tháng 7 vừa qua, Bộ Công an đã vận động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng 118 căn nhà hoàn toàn bị sập do sạt lở đất cho các hộ dân tại 10 địa phương. Hiện nay, Bộ đang tiếp tục rà soát và hỗ trợ xây mới 466 căn nhà bị hư hại do cơn bão số 3 tại các tỉnh Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang và Tuyên Quang. Bộ cũng đã yêu cầu Công an các địa phương tập trung rà soát, xác định đầy đủ những hộ dân mất nhà do thiên tai và kịp thời báo cáo lên Bộ để triển khai hỗ trợ nhanh chóng, coi đây là nhiệm vụ cấp bách, không được chậm trễ. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và bám sát chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, hiện là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và doanh nghiệp để huy động nguồn lực xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, và đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa. Đến nay, Bộ đã huy động được trên 700 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo và sửa chữa 16.781 ngôi nhà. Bộ Công an khẳng định trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, cam kết phục vụ Tổ quốc và người dân với khát vọng xây dựng một đất nước phát triển bền vững, đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Điều này thể hiện quyết tâm và sự thống nhất trong toàn lực lượng Công an, cũng như trong quá trình phối hợp giữa Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Về phương thức thực hiện, Bộ Công an đã huy động nguồn lực và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành và thực hiện Đề án, trong đó quần chúng nhân dân tham gia đóng góp công sức. Lực lượng Công an cũng đã cử cán bộ, chiến sĩ tham gia hàng nghìn ngày công hỗ trợ xây dựng nhà ở và trường bán trú. Trong nỗ lực vượt qua khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên đang khẩn trương hoàn thành xây dựng 20 căn nhà để trao tặng cho bà con xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, những người bị mất nhà sau cơn bão Yagi vừa qua. Minh Đức