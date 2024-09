Trà Vinh công bố thành lập trường THPT mang tên Anh hùng Sơn Cang

TPO - Hòa chung không khí ngày khai trường, sáng 5/9, Trường THPT Sơn Cang (xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) tổ chức lễ khai giảng và công bố quyết định thành lập trường.

Trường THPT Sơn Cang thành lập trên cơ sở hiện trạng điểm học tại xã Ngũ Lạc của Trường THPT Đôn Châu. Trường được thành lập tạo điều kiện học tập cho học sinh, con em người dân xã Ngũ Lạc và một số địa phương lân cận.

Ông Nguyễn Ngọc Đạm - Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Cang cho biết, ngôi trường vinh dự được mang tên Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Trung tướng Sơn Cang, người con của quê hương Ngũ Lạc. “Tập thể cán bộ, giáo viên trường tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt phương châm thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, thân thiện, thực hiện Chương trình hiệu quả giáo dục phổ thông năm 2018”, thầy Đạm chia sẻ.

Dịp này, ông Lâm Minh Đằng – Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh tặng 1.000 quyển vở, gia đình Trung tướng Sơn Cang tặng 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh hoàn cảnh khó khăn của trường.

Năm học 2024-2025, toàn tỉnh Trà Vinh Trà Vinh có trên 218.000 học sinh (tăng trên 4.300 học sinh so với năm học trước) từ bậc mầm non đến THPT, với 430 trường học, cơ sở giáo dục.

Trung tướng Sơn Cang (1948-2022) là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, quê xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh nhân dân II, Bộ Công an; nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh; Đại biểu Quốc hội khóa XI.