Bình Thuận trao quyết định đặc xá cho 6 phạm nhân

TPO - Năm nay, tỉnh Bình Thuận có 6 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá, gồm 2 phạm nhân tại trại tạm giam, 2 phạm nhân tại thị xã La Gi, 2 phạm nhân tại huyện Tuy Phong.

Ngày 3/10, Trại Tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân.

Theo đó, sau khi có quyết định của Chủ tịch nước và các hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2024, Công an tỉnh Bình Thuận đã tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hiện công tác tuyên truyền, tiếp nhận, quản lý người được đặc xá. Đồng thời, chỉ đạo trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận, công an các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2024.

Căn cứ kết quả họp xét đề nghị của Hội đồng Trại tạm giam và cơ quan Thi hành án Hình sự Công an các huyện, thành phố, thị xã, Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá của Công an tỉnh Bình Thuận đã họp và phân tích cụ thể từng trường hợp phạm nhân được đề nghị đặc xá, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, thủ tục, hồ sơ đặc xá theo quy định.

Qua đó, Bình Thuận có 6 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá, gồm 2 phạm nhân tại trại tạm giam, 2 phạm nhân tại thị xã La Gi, 2 phạm nhân tại huyện Tuy Phong.

Nhận quyết định trên tay, những người được đặc xá lần này đã rất vui khi được trở về với ánh sáng của tự do để làm lại cuộc đời. Anh Nguyễn Thanh Trực là một trong hai phạm nhân ở Trại Tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận được đặc xá năm nay. Anh Trực không giấu được niềm hạnh phúc khi chính thức nhận quyết định đặc xá, trở về cộng đồng, đoàn tụ gia đình và làm lại cuộc đời sau những tháng ngày phải trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ.

Thượng tá Nguyễn Thị Trang, Phó Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, những phạm nhân được đặc xá là nguồn động lực cho những người lầm lỡ khác tích cực học tập, lao động, chấp hành tốt các quy định, nội quy cơ sở giam giữ để có thể sớm trở về đoàn tụ với gia đình và cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội, góp phần củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.