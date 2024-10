Bình Phước: Giá 'vàng trắng' tiếp tục tăng vọt, nhà nông phấn khởi

Những ngày đầu tháng 10, tại các điểm thu mua lẻ, đại lý, công ty kinh doanh cao su đang thu mua với giá từ 470-490 đồng/độ mủ; trong khi đó năm 2023, giá mủ cao su tươi chỉ bán từ 240-270 đồng/độ mủ.

Hơn một tháng qua, giá thu mua mủ cao su tăng vọt khiến nhiều hộ nông dân trồng cao su ở Bình Phước phấn khởi; đây là giá mua cao nhất sau hơn 4 năm luôn ở mức thấp.

Từ đầu mùa đến nay, giá mủ cao su được các thương lái thu mua với giá liên tục tăng tại nhiều địa phương trong tỉnh Bình Phước đã và đang mang lại niềm vui cho người dân. Nếu như trong năm 2023, giá mủ cao su tươi chỉ bán được với giá dao động từ 240-270 đồng/độ mủ, trong những ngày đầu tháng 10/2024 tại các điểm thu mua lẻ, đại lý, công ty kinh doanh cao su đang thu mua với giá từ 470-490 đồng/độ mủ.

Còn giá thu mua mủ nước vào thời điểm bắt đầu thu hoạch cuối tháng 5, đầu tháng 6 dao động khoảng 380-385 đồng/độ. Riêng mủ chén đã đông thì thương lái mua với giá 20.000 đồng/kg, tăng 3.000đồng/kg so với đầu mùa.

Vườn cao su của hộ gia đình ông Điểu Grây ở thôn Thác Dài, xã Phú Văn (huyện Bù Gia Mập) hơn 1,5ha, mỗi ngày thu về hơn 100 kg mủ tươi (mủ nước). Ông Điểu Grây cho biết: “Năm nay, giá thương lái thu mua mủ cao su tăng hơn so với năm ngoái rồi. Tùy theo vườn, độ tuổi cây mà cao su cho năng suất khác nhau. Vườn gia đình tôi, độ của mủ cao su thường dao động trung bình từ 31-33, có vườn sẽ cao hơn hoặc thấp hơn tùy theo giống cây và đầu tư chăm sóc cho ra đạt năng suất.”

Với diện tích hơn 1,5ha, giá mủ khoảng 480 đồng/độ, gia đình ông Grây thu về hơn 1,8 triệu đồng một lần cạo. “Trong 4 năm qua, thời điểm này là giá mủ cao nhất. Thời điểm thấp nhất, giá thu mua dưới 200 đồng/độ. Với giá đó, nhiều hộ dân cũng đã chọn chuyển đổi trồng cây ăn trái. Năm nay, mức giá này đã tăng khoảng 100 đồng/độ so với giá thu mua cách đây 5 tháng và tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Nông dân rất mừng và mong giá mủ còn tiếp tục ổn định ở mức cao,” ông Grây chia sẻ.

Còn gia đình anh Phạm Văn Đức ở thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh (huyện Bù Gia Mập) phấn khởi dù chỉ trồng được 1 ha cao su đang kỳ khai thác mủ. Mỗi ngày thu hoạch, gia đình anh Đức bán được 80 kg mủ tươi. Theo anh Đức, vụ thu hoạch trong năm nay gia đình đã cạo hơn 5 tháng. Niên vụ này, gia đình anh đang có nguồn thu khá từ khai thác mủ cao su khi giá liên tục tăng cao.

“Vùng đất này rất phù hợp với cây cao su. Cây phát triển rất tốt, cũng ít sâu bệnh. Năm nay, nhờ thu hoạch, khai thác mủ cao su giá cao mà gia đình tôi cũng có thu nhập ổn định, đời sống kinh tế phát triển hơn. Cùng thời điểm 4, 5 năm trước, giá mủ xuống thấp, có lúc dưới 200 đồng/độ, tôi cũng như nhiều hộ gia đình thậm chí không cạo mủ. Vì sau khi trừ chi phí, công cạo thì tiền bán mủ không đủ bù chi,” anh Đức nói.

Người dân bán mủ cao su phấn khởi khi giá tăng cao. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Giá thu mua cao su thấp trong những năm qua dẫn đến một số hộ không có điều kiện đầu tư chăm sóc, vườn cây phát triển không tốt, năng suất thấp... Tuy nhiên, việc giá tăng trở lại sẽ giúp cho người dân trồng cao su có nguồn thu nhập ổn định cũng như tái đầu tư cho cây trồng trong những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Văn Bằng ở thôn Phước Thịnh, xã Bình Tân (huyện Phú Riềng) có hơn 2 ha trồng cao su đang cho ra sản phẩm hơn 10 năm. Theo ông Bằng, vụ mùa cao su năm nay được giá sẽ giúp gia đình có thu nhập tốt để mạnh dạn đầu tư phân bón cho vườn đang thu hoạch cũng như diện tích cao su hơn 4 năm tuổi. Giá thu mua mủ năm nay lên hơn so với mọi năm. Bản thân ông và người dân trồng cao su ở đây rất mừng. Nguồn thu ổn định sẽ giúp ông cũng như bà con tái đầu tư chăm sóc vườn đạt sản lượng cao hơn.

Ngoài giá mủ liên tục tăng, theo nhiều hộ dân trồng cao su, sản lượng năm nay giảm khoảng 20% so với vụ mùa năm trước. Nguyên nhân sản lượng giảm xuống là do ảnh từ thời tiết cực đoan, một số vườn cây ít đầu tư chăm sóc do giá thấp, giá cả mùa màng bấp bênh…

Chủ tịch Hội nông dân xã Bình Tân (huyện Phú Riềng) Mai Xuân Tý cho biết thời điểm này, giá thu mua mủ cao su đã tăng vọt lên khoảng 100 đồng/độ từ đầu mùa đang mang lại niềm vui cho nông dân. Tuy giá đã cao hơn so với 4 năm trở lại đây, nhưng sản lượng mủ năm nay thấp hơn so với năm trước. Nguyên nhân do ảnh hưởng của thời tiết và một số hộ dân đầu tư ít nên ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Địa phương cũng thường xuyên có những buổi tập huấn về chăm sóc cây trồng cho bà con nông dân. Thời gian qua, việc bảo vệ thực vật vẫn được các cấp, các ngành duy trì theo dõi diễn biến dịch bệnh và xử lý kịp thời khi có phát sinh trên cây trồng. Qua đó, tình hình sâu bệnh trên các loại cây trồng đều ở mức độ nhẹ ảnh hưởng không đáng kể đến sinh trưởng và phát triển cây trồng.

Hiện nay, diện tích cây cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước hơn 242.000ha. Từ đầu năm đến nay, diện tích cây cao su giảm 2.410ha. Nguyên nhân chủ yếu do các hộ trồng chuyển đổi từ một số vườn cao su đã già cỗi sang trồng cây ăn trái.

Việc giá “vàng trắng” tăng vọt so với đầu năm không chỉ giúp cho người trồng cao su có nguồn thu cao hơn, cả thiện thu nhập, có cuộc sống ổn định mà còn tạo thêm nhiều việc làm ở nông thôn. Giá tăng giúp những người làm công nhân có thu nhập cao hơn, phấn khởi và sẽ gắn bó lâu dài với công việc./.