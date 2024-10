Bình Dương trở thành một hình mẫu về sự bứt phá phát triển

TP - Hội đồng Lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Bình Dương vừa phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án "Mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới đất nước và tầm nhìn, định hướng đến năm 2050", định hướng xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, GS.TS Tạ Ngọc Tấn - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, kết quả nghiên cứu Đề án cho thấy, trong chặng đường 40 năm đổi mới của đất nước, Bình Dương thật sự đã trở thành một hình mẫu về sự bứt phá phát triển, tiên phong với những lựa chọn và cách làm đúng đắn để trở thành một trong những địa phương thành công nhất Việt Nam huy động nguồn lực đầu tư, xây dựng hạ tầng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá và đô thị hóa.

Theo GS.TS Tạ Ngọc Tấn, các trụ cột chủ yếu của mô hình phát triển Bình Dương là Chính quyền kiến tạo - Nhân dân đồng hành - Doanh nghiệp hành động, hướng tới đời sống văn minh, tiến bộ của người dân. Trong đó vai trò nòng cốt, dẫn dắt thuộc về doanh nghiệp Nhà nước thể hiện thông qua thực hiện các nhiệm vụ kiến tạo các điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, Bình Dương phát triển hạ tầng, phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết chỗ ở cho người lao động..., đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, phát huy hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Những điểm then chốt đã làm nên sự thành công của mô hình phát triển tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới đất nước là sự đột phá sáng tạo trong tư duy phát triển.

Tạo hệ sinh thái phát triển bền vững

Cũng tại hội nghị này, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng, khó dự báo, nhiều nhân tố mới xuất hiện, tỉnh Bình Dương cần tiếp tục đổi mới mô hình phát triển, lấy phát triển nhanh, bền vững là quan điểm xuyên suốt nhằm vượt qua bẫy thu nhập trung bình, đưa Bình Dương trở thành tỉnh phát triển hiện đại, thu nhập cao, đời sống, hạnh phúc của người dân được đảm bảo; phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Để đạt được điều này, Bình Dương cần có những chính sách mới và giải pháp cụ thể nhằm tạo ra một hệ sinh thái phát triển bền vững; tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp và chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỉnh Bình Dương hướng tới việc trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ hiện đại, đô thị phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu vào năm 2030. Điều này đòi hỏi một kế hoạch phát triển đô thị đồng bộ, kết hợp giữa công nghiệp - dịch vụ, đảm bảo lợi ích cho cộng đồng và môi trường.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị thời gian tới, các cơ quan chức năng cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chất lượng dự án. Tỉnh cần tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có, bao gồm con người, sản phẩm và điều kiện tự nhiên. Song song đó, cần nghiên cứu và áp dụng những công nghệ, kỹ thuật hiện đại vào quá trình sản xuất kinh doanh. Đầu tư vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao trình độ cho người lao động; tập trung đầu tư vào hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin.

“Từ kết quả này, Bình Dương sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm, phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, đi đầu, năng động, tạo động lực phát triển không chỉ của tỉnh mà còn của cả vùng Đông Nam bộ và cả nước”- GS.TS Nguyễn Xuân Thắng kỳ vọng.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, kết quả nghiên cứu Đề án và Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là những sản phẩm khoa học, trí tuệ và là cơ sở lý luận, chất liệu đặc biệt quan trọng để tỉnh xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, thực tiễn phong phú sẽ giúp Bình Dương tiếp tục phát triển mô hình, đóng góp một cách có trách nhiệm vào sự bổ sung, hoàn thiện về lý luận phát triển, khai thông những điểm nghẽn về tư duy, nhận thức, quan điểm nhằm phục vụ cho việc xác lập mô hình mới, tạo động lực và nền tảng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.