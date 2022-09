Bình Dương tổng kiểm tra bar, karaoke, một số trường hợp vi phạm PCCC bị đình chỉ

TPO - Quá trình kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, ngành chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện một số vi phạm, quyết định tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh chưa đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Ngày 10/9, ngành chức năng tỉnh Bình Dương cho biết, trong đợt ra quân tổng kiểm tra, công an các đơn vị đã kiểm tra trên 40 cơ sở kinh doanh, phát hiện xử lý 24 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC – CNCH).

Trong đó, 21 cơ sở kinh doanh có điều kiện bị xử phạt hành chính với số tiền hơn 250 triệu đồng. Ngoài ra, có 3 cơ sở kinh doanh karaoke tạm đình chỉ vì chưa đảm bảo an toàn. Đối với các trường hợp trang trí vật dễ cháy, công an đề nghị chủ cơ sở kinh doanh tháo dỡ ngay trong quá trình kiểm tra.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã ký ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhất là quán bar, vũ trường, karaoke… về an toàn PCCC – CNCH.

​Chủ tịch tỉnh Bình Dương giao Công an tỉnh tập trung điều tra, xác định nguyên nhân và nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm; khẩn trương xác minh nhân thân của người bị nạn. Trên cơ sở đó phối hợp với UBND TP.Thuận An và các đơn vị chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; chủ động theo dõi, tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy; tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ; tập trung hướng dẫn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, vũ trường… kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để phối hợp với các ngành liên quan đề xuất, tham mưu UBND tỉnh Bình Dương kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh công tác phòng, chống cháy, nổ tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn.

Ngày 9/9, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Công an Đồng Nai kiểm tra an toàn PCCC một cơ sở karaoke Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức tổng rà soát, kiểm tra các điều kiện kinh doanh về văn hóa, xây dựng, PCCC và cứu nạn, cứu hộ, an ninh trật tự đối với 100% cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, hoàn thành trước ngày 15/9. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh nếu trên địa bàn quản lý còn tồn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường... không đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật nhưng không bị xử lý và vẫn hoạt động kinh doanh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường. Đặc biệt xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm về PCCC, tiến hành tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở có vi phạm nghiêm trọng theo quy định. Đồng thời yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, lối lên mái, thang dây, ống tụt...) theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an. Trước đó, từ khuya 7/9 đến ngày 8/9 lực lượng chức năng đã phát hiện 47 trong tổng số 115 cơ sở kinh doanh karaoke =được kiểm tra trên địa bàn vi phạm quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC).