Bình Dương thưởng Tết bằng vàng cho công nhân; Giải cứu 46 cô gái bị bán làm tiếp viên karaoke, massage

TPO - Một doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất 250 triệu đồng/người; Bắt giám đốc công ty đưa hối lộ cho trung tâm đăng kiểm; Thưởng Tết bằng vàng cho công nhân; Phát hiện thi thể phân huỷ trong căn nhà bỏ hoang... là những tin tức phương Nam nổi bật tuần qua.

TPHCM: Một doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất 250 triệu đồng/người

Theo thông tin từ LĐLĐ quận Bình Tân, mức thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động trên địa bàn bình quân là gần 8 triệu đồng/người. Nơi có mức thưởng cao nhất hiện nay là Công ty TNHH BV Quốc tế City (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) với 250 triệu đồng/người, bằng với mức thưởng năm ngoái. Nơi có mức thưởng thấp nhất là 1 triệu đồng/người thuộc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, bị sụt giảm đơn hàng.

TPHCM: Bắt giám đốc công ty đưa hối lộ cho trung tâm đăng kiểm

Ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt tạm giam ông Phạm Xuân Lộc (60 tuổi, ngụ quận 10, Giám đốc Công ty TNHH TM&DVKT Quang Châu) để điều tra về hành vi “Đưa hối lộ”.

Quá trình mở rộng điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan công an xác định ông Lộc đã có hành vi đưa hối lộ cho ông Nguyễn Chí Quyết (33 tuổi, quê Đắk Lắk), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-13D (huyện Bình Chánh). Theo đó, ông Lộc đã đưa cho ông Quyết số tiền 145 triệu đồng để bỏ qua nhiều lỗi sai phạm và cấp 97 giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo trái với quy định.

TPHCM: Nhóm thanh niên tổ chức 'bay lắc' trong nhà

Ngày 15/12, Công an quận Tân Bình, TPHCM, đã lập hồ sơ để điều tra, xử lý Nguyễn Hữu Lanh (20 tuổi), Nguyễn Ngọc Chính, Nguyễn Trung Tính (cùng 21 tuổi), Đỗ Văn Hẹ (19 tuổi) và H Ngõ Niê (20 tuổi) về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính căn nhà 3 tầng trong hẻm Nguyễn Sỹ Sách. Tại căn phòng ở lầu 2, cảnh sát bắt quả tang Nguyễn Ngọc Chính, Nguyễn Trung Tính Đỗ Văn Hẹ, H Ngõ Niê và một người khác đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Qua xét nghiệm, Nguyễn Ngọc Chính, Đỗ Văn Hẹ, Nguyễn Trung Tính, H Ngõ Niê dương tính với ma tuý. Bốn người này thừa nhận mua ma túy và thuê phòng từ Nguyễn Hữu Lanh với giá 2,8 triệu đồng để cùng nhau sử dụng. Hiện Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình tiếp tục truy xét, xử lý vụ việc.

Bình Dương: Thưởng Tết bằng vàng cho công nhân

Ngày 15/12, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam, khu công nghiệp VSIP (TP Thuận An, Bình Dương) cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, công ty thưởng cho tất cả người lao động, trong đó có tiền thưởng lương tháng 13 tương đương 1 tháng lương cơ bản thực nhận của người lao động.

Đặc biệt, Ban giám đốc Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam đã quyết định tặng quà tri ân 24 người lao động có thâm niên 15 năm làm việc gắn bó với công ty, mỗi phần quà gồm 1 chỉ vàng, thư cảm ơn và hoa.

Bình Dương: Quán karaoke cháy lúc rạng sáng, khách và nhân viên tháo chạy thoát thân

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 14/12 tại cơ sở karaoke G.H trên đường ĐT.743C (phường Bình Hòa, TP Thuận An). Vào thời điểm trên, đám cháy khởi phát ở khu vực quầy lễ tân dưới tầng trệt, sau đó bùng lên, bao trùm cả cơ sở karaoke. Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, toàn bộ nhân viên, khách trong cơ sở karaoke đã hô hoán, tháo chạy ra ngoài bằng các lối thoát hiểm.

Bình Dương: Phát hiện thi thể phân huỷ trong căn nhà bỏ hoang

Tối 12/12, người dân đi ngang qua bãi đất trống, nơi có căn nhà bỏ hoang gần đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao, thành phố Thuận An) thì ngửi thấy mùi hôi thối nên đi tới kiểm tra. Bên trong căn nhà bỏ hoang, người dân phát hiện một thi thể đang phân hủy nên trình báo cơ quan công an. Tại hiện trường, thi thể đã phân hủy nặng, biến dạng. Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) phối hợp cùng các đơn vị liên quan đang xác minh lai lịch, danh tính nạn nhân để điều tra nguyên nhân.

Bình Thuận: Đoàn môtô phân khối lớn chạy trên quốc lộ 1A bị kiểm tra

Sáng 16/12, hàng chục cảnh sát đã triển khai chặn bắt một đoàn xe mô tô phân khối lớn hơn 80 chiếc chạy trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Hàm Tân. Đoàn mô tô có nhiều xe trên 1.000cm3, trong đó có nhiều trường hợp chạy với tốc độ cao.

Lực lượng CSGT đã phát hiện ba trường hợp vi phạm tốc độ và một trường hợp không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy. CSGT đã ghi nhận đặc điểm, biển số xe để gởi thông báo đến chủ xe và phạt nguội.

Tây Ninh: Giải cứu 46 cô gái bị bán làm tiếp viên karaoke, massage

Chiều 11/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đã bắt giữ Phan Thanh Phương (SN 1984), Võ Hồng Lượng (SN 1994), Lương Minh Quý (SN 2001) và Đoàn Anh Phương (SN 1991), cùng ngụ Tây Ninh để điều tra, làm rõ hành vi mua bán người, cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Phan Thanh Phương và các đàn em mở nhiều quán karaoke trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhằm thu lợi bất chính từ các hoạt động phạm pháp. Phương chỉ đạo đàn em đến các cơ sở massage, karaoke... ở tỉnh Bình Dương, Bình Phước tuyển chọn, chiêu dụ nhiều nữ tiếp viên trẻ, đẹp về quán của mình.

Để ràng buộc các cô gái, Phương và đàn em cho các nữ tiếp viên mượn tiền, trả cho chủ cũ rồi đưa về cơ sở của Phương. Sau đó ép các nữ tiếp viên viết giấy nhận nợ với lãi suất cao so với số tiền đã bỏ ra. Các đối tượng ép các nữ tiếp viên phải tiếp khách để trả những khoản nợ trên. Tuy nhiên, vì Phương và đàn em tính lãi suất cao và do nhiều lần bị Phương cùng đồng bọn phạt tiền nên các nữ tiếp viên không thể trả hết được nợ.