Bình Dương sẽ có ‘siêu đường sắt’ giảm áp lực cho đường bộ

TPO - Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường giao thông kết nối vùng, đồng thời sẽ triển khai dự án đường sắt quy mô lớn ra cảng biển để lưu thông hàng hóa, giảm áp lực cho đường bộ.

Ngày 25/7, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết, để phát triển kinh tế, xã hội, địa phương đã triển khai hàng loạt dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường kết nối vùng.

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương đang lên kế hoạch xây dựng các tuyến đường sắt kết nối các tỉnh vùng Đông Nam bộ ra cảng biển nhằm nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa, giảm tải cho đường bộ, tránh ùn tắc giao thông.

Hai tuyến đường sắt tỉnh Bình Dương sẽ đầu tư xây dựng tới đây gồm: tuyến đường sắt đô thị số 1 tỉnh Bình Dương nối tuyến đường sắt đô thị số 1 TPHCM từ ga cuối Suối Tiên (TPHCM) đến Thành phố mới Bình Dương và tuyến đường sắt công nghiệp Bàu Bàng – Thị Vải – Cái Mép dài 127,45 km.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà cho biết đã gặp đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và đề xuất tổ chức này cùng Chính phủ Nhật Bản quan tâm, hỗ trợ thu xếp nguồn vốn ODA và đẩy nhanh công tác triển khai các dự án nói trên với tổng vốn vay khoảng 543 tỷ yên Nhật.

Theo ông Hà, phía JICA khẳng định các dự án tỉnh Bình Dương đề xuất, tùy từng dự án liên quan, sẽ phối hợp để tổ chức các phiên làm việc cụ thể nhằm xây dựng phương án triển khai sớm nhất có thể.

Hiện nay, tại Bình Dương, giao thông đường bộ chiếm tới 90% lưu lượng hàng hóa đi và đến, còn đường sắt chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ và chưa phát huy được lợi thế.

Bình Dương hiện nay có tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua dài 8,6 km, nằm trên địa bàn TP Dĩ An với Ga Sóng Thần và Ga Dĩ An. Trong đó, Ga Sóng Thần có công suất vận chuyển trên 1 triệu tấn hàng hóa/năm, xếp dỡ bình quân là 5 xe/ngày và Ga Dĩ An làm nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức tránh vượt các đoàn tàu Bắc Nam.

UBND tỉnh Bình Dương đã kiến nghị Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ địa phương về đề xuất đầu tư tuyến đường sắt từ Khu công nghiệp Bàu Bàng đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải trên cơ sở quy hoạch đường sắt Xuyên Á để kết nối giao thông các tỉnh trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, các tỉnh Tây Nguyên với sân bay, cảng biển quốc tế.

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương cũng đã kiến nghị Trung ương chấp thuận chủ trương đầu tư kéo dài tuyến Metro số 1 TPHCM đến tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Để phát triển kinh tế - xã hội, Bình Dương đang phối hợp với các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của Vùng như đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đường Hồ Chí Minh nhánh N2 về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và nhánh phía Đông kết nối về TPHCM.

Bên cạnh đó, Bình Dương đang xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2); chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, dự án O&M (tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên các tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn)...