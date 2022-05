Bình Dương lập 23 tổ điều tiết, xử lý tình trạng ùn tắc giao thông

TPO - Những ngày qua, nhiều tuyến đường ở Bình Dương rơi vào tình trạng ngập úng, ùn tắc giao thông. Để tránh ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và lưu thông hàng hóa, Bình Dương bố trí 23 tổ làm nhiệm vụ tại 23 điểm dễ gây ùn tắc nhất.

Ngày 17/5, UBND tỉnh Bình Dương thông tin, vừa ban hành quyết định do ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này ký về việc triển khai tổ chức trực, điều tiết giao thông tại các giao lộ có mật độ phương tiện giao thông cao trên địa bàn.

Theo đó, nhằm tăng cường công tác phối hợp tổ chức ứng trực, tuần tra, điều tiết giao thông vào giờ cao điểm tại các giao lộ có mật độ phương tiện giao thông cao trên địa bàn, UBND tỉnh Bình Dương giao Công an tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải, UBND các thành phố: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và UBND TX.Tân Uyên có trách nhiệm bố trí lực lượng chức năng trực, điều tiết giao thông vào các khung giờ cao điểm (từ 6h đến 8h, từ 16h 30h đến 18h 30h) tại 23 giao lộ có mật độ phương tiện giao thông cao.

Ngoài ra, quyết định giao các đơn vị, địa phương tổ chức lực lượng tuần tra, giám sát qua camera, theo dõi chặt chẽ tình hình lưu thông tại các giao lộ để kịp thời phân công, bố trí lực lượng điều tiết trong trường hợp xảy ra ùn tắc giao thông tại các điểm còn lại.

Riêng đối với UBND TP.Thủ Dầu Một và TP.Thuận An, nơi có nhiều điểm đường ngập úng, ùn tắc khi xảy ra mưa lớn, triều cường trên Quốc lộ 13 (khu vực suối Cát, Ngã tư cầu Ông Bố - Siêu thị Lotte…); phải kịp thời điều tiết, hướng dẫn các phương tiện lưu thông tại các giao lộ lân cận không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Trong trường hợp xảy ra nguy cơ ùn tắc giao thông như tai nạn, sự cố giao thông đột xuất..., các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo lực lượng của các xã, phường, thị trấn hoặc Đội cơ động xử lý sự cố giao thông khẩn trương hỗ trợ, điều tiết giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc.