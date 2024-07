Bình Dương đấu thầu khu đô thị hơn 13.000 tỷ dọc đường Vành đai 4 TPHCM

TPO - Sau khi có quyết định phê duyệt khu vực phát triển đô thị dọc đường Vành đai 4 TPHCM, tỉnh Bình Dương quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư một khu đô thị hơn 13.000 tỷ đồng. Ngoài dự án này còn có tới 9 dự án khu đô thị khác sẽ được địa phương triển khai.

UBND tỉnh Bình Dương vừa ký, ban hành Quyết định số 2062 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Đông An Tây tại phường An Tây và xã Phú An (thành phố Bến Cát).

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đấu thầu. Đầu tư xây dựng khu đô thị mới dự kiến bao gồm các khu nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự, nhà ở tái định cư dạng liền kề, nhà ở xã hội dạng liền kề (để bán, cho thuê, cho thuê mua) kết hợp với các công trình thương mại dịch vụ đơn vị ở, thương mại liền kề, thương mại dịch vụ (văn phòng làm việc, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng,...).

Dự án còn có các công trình giáo dục (trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT), công trình y tế đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật và hệ thống các công trình cây xanh, mặt nước; góp phần đưa quỹ đất khu vực vào khai thác có hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Cát.

Diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 288,84 ha; trong đó diện tích đất, mặt bằng dự kiến sử dụng khoảng 280,44 ha, diện tích mặt nước dự kiến sử dụng khoảng 8,4 ha. Quy mô dân số dự kiến khoảng 14.300 người. Tổng số dự kiến khoảng 7.100 căn.

Vốn đầu tư của dự án dự kiến 13.564 tỷ đồng. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án theo quy định pháp luật về xây dựng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 9.913,159 tỷ đồng. Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến 3.650,847 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án phải hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ dự án trong thời gian không quá 12 năm kể từ ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương đã ra quyết định phê duyệt khu vực phát triển đô thị dọc đường Vành đai 4 TPHCM - Khu số 1 thành phố Bến Cát.

Dự án phát triển đô thị dự kiến được đầu tư khoảng 130.327,7 tỷ đồng. Nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị sẽ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, xã hội hóa, trái phiếu, nguồn vốn của các nhà đầu tư huy động từ các dự án phát triển đô thị và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Sẽ có 10 dự án phát triển đô thị được đầu tư trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2040. Bình Dương sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Trong đó các dự án có diện tích lớn nhất gồm: Khu đô thị Đông An Điền diện tích 298ha với số vốn đầu tư khoảng 17.880 tỷ đồng; dự án khu đô thị Tây Phú An có diện tích 289,4 ha với số vốn đầu tư khoảng 13.167,7 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị Đông An Tây, dự án Khu đô thị ven sông An Tây có cùng diện tích 289ha và số vốn đầu tư mỗi dự án hơn 13.000 tỷ đồng;

Đối dự án khu đô thị Bắc đường Vành đai 4 có diện tích khoảng 284ha, dự kiến đầu tư số vốn khoảng 17.040 tỷ đồng; Dự án khu đô thị sinh thái An Tây rộng 278ha với số vốn đầu tư khoảng 12.650 tỷ đồng; dự án khu đô thị Tây An Tây diện tích 268ha, với số vốn dự kiến khoảng 12.194 tỷ đồng; dự án; Dự án khu đô thị Tây Bắc đường Vành đai 4 rộng 254ha với số đầu tư khoảng 11.557 tỷ đồng;

Hai dự án nhỏ nhất là khu đô thị Tây An Điền rộng 188,4ha với số vốn đầu tư khoảng 11.304 tỷ đồng và dự án khu đô thị Bắc An Tây với diện tích khoảng 70ha, số vốn đầu tư dự kiến khoảng 8.237 tỷ đồng.