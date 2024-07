Vị trí dự kiến xây dựng cảng cạn hiện đại ở phía Bắc Bình Dương

TPO - Dự kiến cảng cạn được xây dựng tại phường An Tây (TP.Bến Cát, Bình Dương) với diện tích gần 80 ha, có năng lực đến 93.600 TEU mỗi năm.

Ngày 12/7, thông tin từ đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương đã xem xét chủ trương đầu tư Dự án Cảng cạn An Điền do Công ty Cổ phần Bến Cát Logistics đề xuất tại phường An Tây, thành phố Bến Cát. Vị trí cảng nằm ở khu vực phía Bắc của tỉnh Bình Dương, giáp sông Sài Gòn.

Dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 255,5 tỷ đồng và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào quý I/2028.

Dự án đặt mục tiêu xây dựng một cảng cạn hiện đại, với hệ thống kho bãi và trang thiết bị đồng bộ. Diện tích đất sử dụng cho dự án dự kiến khoảng 79.710 m2, với năng lực đến 93.600 TEU (khả năng chứa hàng hóa container) mỗi năm trong giai đoạn 2020-2025. Đây là một phần trong chiến lược phát triển logistics của Bình Dương, nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng và thúc đẩy kinh tế khu vực.

Theo đánh giá của các sở, ngành liên quan của tỉnh Bình Dương, Dự án Cảng cạn An Điền phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu và quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn.

Dự án Cảng cạn An Điền không chỉ đóng vai trò là một trung tâm logistics quan trọng mà còn là đầu mối tổ chức vận tải gắn liền với hoạt động của cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa, ga đường sắt và cửa khẩu đường bộ.

Trong quy hoạch của Bình Dương, khu vực thành phố Bến Cát còn có các cảng cạn khác như Cảng cạn An Tây, Cảng cạn Rạch Bắp, cùng với các cảng cạn khác tạo nên một mạng lưới cảng cạn đồng bộ kết nối với các tuyến đường ĐT.744, Vành đai 3, Quốc lộ 13 và các cảng biển tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đã tiến hành thẩm định và xác nhận dự án Cảng cạn An Điền đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư cũng như chấp thuận nhà đầu tư.

Nhiều năm qua, Bình Dương luôn đứng trong tốp đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Với việc phát triển nhanh các khu công nghiệp, Bình Dương được rất nhiều doanh nghiệp FDI quan tâm đầu tư vào logistics.

Một trong những dự án nổi bật là Trung tâm Thương mại điện tử xuyên biên giới (75 ha), do Tập đoàn Warburg Pincus (Mỹ) và đối tác liên doanh Becamex IDC đầu tư tại Thành phố mới Bình Dương, bao gồm các khu nhà xưởng công nghệ cao, kho chứa hàng vận chuyển bằng đường hàng không, kho thương mại điện tử xuyên biên giới, kho ngoại quan…

Theo các chuyên gia, phát triển logistics bền vững sẽ quyết định sự thành công của Bình Dương trong thực hiện chiến lược phát triển với mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và đô thị thông minh vào năm 2045. Khi phát triển tốt dịch vụ logistics sẽ tạo ra cơ hội thu hút đầu tư lớn, vì nhà đầu tư sẽ ưu tiên lựa chọn những nơi không chỉ có điều kiện tốt về hạ tầng, mà còn phải phát triển dịch vụ logistics.