Bình Dương: Chủ nợ tông xe, cuốn 'con nợ' vào gầm ô tô

TPO - Ngày 16/6, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) thông tin đang tạm giữ Đinh Hồng Phong (45 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/6, Phong cùng vợ đi ô tô 7 chỗ đến khu vực chợ Dĩ An, thuộc phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để gặp ông Đặng Hữu Dũng (30 tuổi, ngụ Bình Dương) đòi số tiền hơn 100 triệu mà Dũng đang nợ Phong.

Tại đây, trong quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra mẫu thuẫn dẫn đến đánh nhau và được người dân can ngăn.

Vợ chồng Phong lên ô tô bỏ đi thì ông Dũng lấy một con dao chạy bộ tới đứng chặn trước đầu xe của Phong. Phong đạp ga lao tới nên Dũng bị hất lên nắp ca-pô, tay bám vào cần gạt nước phía trước.

Ô tô chạy được một đoạn thì ông Dũng bị ngã xuống đường và bị chiếc ô tô cuốn vào gầm. Rất may, ông Dũng chỉ bị trầy xước.

Công an đã có mặt và đưa những người có liên quan về trụ sở để tiếp tục xử lý. Hiện nay, đối tượng Đinh Hồng Phong đang bị tạm giữ để lấy lời khai.