Biệt đội rái cá nhí "tăng ca" ngoài giờ làm gây sốt cõi mạng

Nguyễn Thị Kim Anh (tổng hợp)

HHTO - Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc những chú rái cá tại thủy cung Nhật Bản "phụ giúp" dọn dẹp đang gây sốt mạng xã hội. Sự phối hợp nhịp nhàng của các "trợ lý bốn chân" với nhân viên khiến "giang cư mận" vô cùng thích thú.

Mới đây, mạng xã hội thích thú lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh đáng "iu" của các "trợ lý bốn chân" tại một thủy cung ở Nhật Bản. Sự phối hợp ăn ý giữa các "chú rái cá con" với nhân viên dọn dẹp đã nhanh chóng nhận về "bão tim" từ cư dân mạng.

z7757185070710-4a33b14be2c340154a0947a17b744e36.jpg
Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, đoạn video quay lại hình ảnh những chú rái cá con làm việc "part-time" khi hỗ trợ các cô chú nhân viên trong thủy cung thu dọn bể bơi. Không chỉ bơi lội hay vui đùa, các bé còn chủ động nhặt các món đồ chơi trong bể và để gọn gàng vào một chỗ. Mọi thao tác được đội dọn dẹp "lông xù" thực hiện một cách chuyên nghiệp và thuần thục, tạo nên quy trình phối hợp nhịp nhàng và ăn ý với con người.

Video: hyu.rii17

Rái cá vốn nổi tiếng là một trong những loài động vật thông minh nhất thế giới, được đánh giá là có khả năng học hỏi ngang với con người. Trên các nền tảng, nhiều người thích thú chia sẻ và lan tỏa những đoạn video ngắn đăng tải về các bạn nhân viên "không lương" siêu cấp dễ thương này. Ngoài những màn trình diễn vui nhộn, kiểu "làm trò" và tương tác cực dễ thương với con người. Các bé rái cá tại thủy cung lại tích cực "tăng ca" ngoài giờ làm chính thức, để được nhận phần thưởng là những viên đá mát lạnh.

Video: @petkute89

Chính sự duyên dáng của những cộng sự "nhí" này đã khiến nhiều người xem "đổ gục". Một ca trực ngắn ngủi của các bé rái cá đã ghi điểm và trở thành ngôi sao trong lòng cư dân mạng nhờ nội dung đơn giản, nhẹ nhàng và mang lại cảm giác thư giãn.

ft1480.jpg
Nguyễn Thị Kim Anh (tổng hợp)
#viral clip #clip viral TikTok #rái cá thông minh #động vật thông minh tạo dáng

