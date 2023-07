Biến cố khiến Coco Lee qua đời ở tuổi 48

TPO - Coco Lee, danh ca Mỹ gốc Hoa, có sự nghiệp rực rỡ, làm rạng danh quê hương nhưng trái lại diva phải trải qua nhiều vết thương lòng. Cô đã chọn cách cực đoan kết thúc, tự kết liễu cuộc đời mình tại nhà riêng.

“29 năm qua, Coco Lee đã làm việc không mệt mỏi để mở ra một thế giới mới cho các ca sĩ Trung Quốc trên trường âm nhạc quốc tế, em ấy đã nỗ lực hết mình để hình ảnh người Trung Quốc được tỏa sáng và biết đến. Chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ nhớ đến nụ cười rạng rỡ của em, luôn đối xử với mọi người bằng sự chân thành, tử tế, yêu thương…” – các chị gái của Coco Lee bày tỏ trên trang cá nhân.

Coco Lee qua đời sau thời gian dài mắc bệnh trầm cảm. Nữ danh ca quyết định chấm dứt sự sống hôm 2/7, dù đã được phát hiện và cấp cứu nhưng cô không qua khỏi. Hai chị gái của ca sĩ là Nancy và Carol thông báo giọng ca A love before time qua đời tối 5/7, ở tuổi 48.

Sự nghiệp nhiều mốc son chói lọi của “nàng Mariah Carey” châu Á

Sinh ra ở Hong Kong, Trung Quốc nhưng năm 10 tuổi, Coco Lee đã cùng gia đình chuyển đến sinh sống tại San Francisco, California (Mỹ). Đây là điều kiện thuận lợi giúp nữ danh ca sớm tiếp xúc với môi trường mới, có bước đà để chinh phục khán giả quốc tế.

Tiềm năng của Coco Lee được khai phá khi tham gia và giành giải nhì chương trình New Talent Singing với ca khúc Run to you mà danh ca Whitney Houston từng thành công thể hiện. Nhờ sự thể hiện xuất sắc, cô gây ấn tượng và nhận lời mời ghi âm từ nhiều hãng đĩa, lúc này thị trường âm nhạc xứ cờ hoa cũng hứng thú với giọng ca đặc trưng châu Á.

Các đĩa đơn của Coco Lee dần thâm nhập vào bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ và nhận được sự quan tâm lớn khi tung gần 30 album tiếng Quan thoại, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Cô có 3 bài hát có mặt trên bảng xếp hạng MTV Asia Hitlist, album Just no other way giúp danh ca có sản phẩm ghi âm được bày bán ở thị trường băng đĩa Anh Quốc.

Chính sự hòa trộn độc đáo giữa dòng R&B và hip-hop, không đi theo lối mòn là những bài tình khúc êm nhẹ đã giúp Coco Lee nổi bật, trở thành giọng ca ăn khách gốc châu Á từ những năm 1993.

Báo chí phương Tây gọi cô là "diva nhạc pop châu Á", “Mariah Carey của châu Á” bởi chất giọng khỏe, cao vút nhưng cũng đầy tình cảm. Coco Lee chính là một trong những đại diện tiêu biểu của âm nhạc xứ tỷ dân đương đại khi là ca sĩ Trung Quốc đầu tiên trình diễn tại lễ trao giải Oscar, có một đề cử Oscar lần thứ 73 ở hạng mục Ca khúc xuất sắc nhất - A love before time - ca khúc chủ đề phim Cô dâu chạy trốn (Runaway Bride).

Bên cạnh đó, cô là người hát nhạc phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An, ca khúc chủ đề phim Hoa Mộc Lan, Bảo Liên Đăng, Nhớ Tới Bạn 365 Ngày… Ngoài việc hát nhạc cho một số phim điện ảnh, cô còn tham gia đóng phim.

Biến cố đời tư dẫn đến kết cục bi thương

Sự nghiệp đang trên đà phát triển, Coco Lee dần rút lui khỏi giới giải trí khi lên xe hoa với doanh nhân hơn 16 tuổi Bruce Rockowitz. Chồng diva có hai con gái riêng, từng ly dị nhưng vẫn cùng cô tổ chức đám cưới rình rang, xa hoa, tốn 10 triệu USD. Khách mời lễ cưới Coco Lee đều là những ngôi sao hàng đầu như Thành Long, Châu Nhuận Phát, Lý Liên Kiệt, Củng Lợi, Chương Tử Di, Oprah Winfrey…

Ngoài tuổi 40, Coco Lee vẫn khao khát được làm mẹ, trải qua nhiều lần thụ tinh nhân tạo nhưng không thành công. Mỗi lần thụ tinh ống nghiệm, cô đều tới bệnh viện một mình hoặc đi cùng người cha, chồng cô vắng mặt vì bận công việc kinh doanh. Diva ân hận vì khi trẻ không tìm cách có con.

Đầu năm 2023, ca sĩ thông báo ly thân chồng doanh nhân sau 12 năm chung sống. Theo một người bạn của danh ca, nguyên nhân dẫn đến rạn nứt tình cảm được cho là do Bruce Rockowitz ngoại tình nhiều lần. Hai con gái riêng của chồng, vốn được Coco Lee coi như con đẻ tỏ thái độ thờ ơ, không động viên mẹ, khiến cô càng thêm suy sụp. Sức khỏe của cô rơi vào tình trạng báo động, chỉ nặng 42 kg.

Thời gian đó, diễn viên TVB Lý Tư Lâm - chị ruột Coco Lee - nói em gái đã làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ, không cần cắn rứt lương tâm. Cô không thích Bruce Rockowitz nhưng không can thiệp, để em gái tự giải quyết chuyện tình cảm.

Chỉ đúng một tháng sau, Coco Lee tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ ảnh nằm giường bệnh, phần chân và hông quấn băng y tế. Cô úp mở chuyện có vết thương ở chân khá nghiêm trọng, sợ không thể nhảy như trước.

Nhiều năm qua, những màn vũ đạo trên sân khấu của Coco Lee đều nhờ sự trợ lực của chân phải. Cô đau rát mỗi khi trình diễn xong nhưng cố gắng kìm nén để khán giả luôn nhớ đến hình ảnh nhiệt huyết, đam mê trên sân khấu. “Tôi chỉ muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình với mọi người. Chỉ cần mọi người hạnh phúc thì mọi đau đớn đều đáng giá" – ca sĩ thổ lộ sự kính nghiệp.

Dù vậy, sức khỏe ngày càng sa sút khiến Coco Lee xuống tinh thần trầm trọng. Trong những lần chia sẻ về vết thương ngoài da, nữ ca sĩ từng viết: "Hôm nay, tôi đang đối mặt với một trong những thử thách lớn nhất của cuộc đời mình. Đó là nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời tôi".

Tình trạng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều chuyển biến xấu, danh ca Mỹ gốc Hoa nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia và cố sức chiến đấu nhưng chẳng thể vượt qua. Cô chọn cách cực đoan để kết thúc cuộc đời mình.

163 đưa tin, đúng vào ngày định mệnh hôm 2/7, nữ danh ca vẫn tương tác với người hâm mộ bằng tin nhắn thoại: "Tôi cảm nhận được tình yêu và sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi. Có được sự khích lệ từ các bạn, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Mong các bạn luôn khỏe mạnh và có nhiều niềm vui. Tôi nhớ các bạn nhiều lắm. Tôi cũng đang không ngừng cố gắng”.

Thông điệp cuối cùng diva gửi tới khán giả khiến nhiều người xúc động. Tin tức về cái chết của Coco Lee khiến mạng xã hội Trung Quốc chấn động, công chúng bày tỏ nỗi bàng hoàng, tiếc thương nghệ sĩ tài năng như Coco Lee.