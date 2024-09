Bí thư Thành ủy Hà Nội: Với cây xanh gãy đổ, bất đắc dĩ mới phải cưa bỏ

TPO - "Đối với cây xanh gãy đổ, cây nào cứu được phải hết sức cứu, dựng lại được phải dựng lại để chăm sóc, bần cùng bất đắc dĩ mới phải cưa bỏ; vì trồng được một cây không dễ và mất rất nhiều thời gian”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nói.

Ngày 8/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và đoàn công tác thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn thành phố. Đoàn trực tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quận Bắc Từ Liêm và huyện Thanh Oai...

Trao đổi với lãnh đạo địa phương cùng các đơn vị chức năng thành phố tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận và đánh giá cao cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong đó có quận Bắc Từ Liêm, huyện Thanh Oai đã thực hiện nghiêm sự lãnh đạo của Trung ương và thành phố; chỉ đạo rất sát sao, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân; triển khai từ sớm, từ xa các phương án phòng, chống bão số 3.

Bí thư Thành ủy Hà Nội biểu dương tinh thần vào cuộc trách nhiệm hết lòng, hết sức vì dân của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, các lực lượng ứng trực phòng, chống bão số 3 của các cơ quan, đơn vị, địa phương từ thành phố xuống cơ sở đã làm việc không kể ngày đêm, vượt qua mọi khó khăn, kể cả nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy nêu rõ, thời gian tới, bí thư các quận ủy, huyện ủy, thị ủy tiếp tục chủ động bám sát tình hình ở cơ sở; chỉ đạo sát sao, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả các phương án phòng, chống bão, lũ; không chủ quan ngay cả khi bão đã đi qua; tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ những địa bàn, hộ dân bị thiệt hại nặng, nhất là các gia đình, cơ sở bị đổ sập nhà ở, công trình xây dựng; duy trì lực lượng và phương tiện sẵn sàng xử lý các vấn đề phát sinh, đặc biệt là tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lớn, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập...

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng chỉ đạo hệ thống chính trị nắm bắt tình hình từng địa bàn dân cư; huy động sự tham gia vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ... quan tâm chăm sóc, kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, người già, neo đơn, ốm yếu, hộ nghèo, gia đình chính sách bị thiệt hại do bão; kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm khi cần thiết, không để ai bị đói, bị rét, thiếu thốn thuốc men, chữa bệnh...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài lưu ý, phải đặc biệt chú ý về an toàn điện, khi chưa chắc an toàn, còn nguy cơ rò rỉ, phải kiên quyết không đóng điện, đồng thời với đề phòng đuối nước; phải tuyệt đối giữ an toàn trong quá trình khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành và các lực lượng tiếp tục duy trì tinh thần vào cuộc nhiệt tình, trách nhiệm, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, vừa phòng, chống bão, vừa khắc phục hậu quả nhanh chóng an dân, giúp dân ổn định cuộc sống.

“Tôi đề nghị các đồng chí tăng cường bám sát cơ sở, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hiệu quả cao nhất”, bà Hoài nói.