Bí thư Đoàn trường năng động, nhiệt huyết, là nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương

Người thầy tâm huyết

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi là một trong hai giáo viên trẻ của tỉnh Nghệ An vinh dự được tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2022. Với bản thân đây là thời điểm đặc biệt 5 năm là UV BCH Tỉnh Đoàn Nghệ An, tròn 10 năm công tác tại trường vì thế cảm xúc được nhân lên nhiều lần”, thầy Trương Văn Hùng (SN 1987), giảng viên Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM, chàng trai trẻ Trương Văn Hùng đã làm việc cho nhiều đơn vị trong và ngoài nước với mức lương khá cao. Bước ngoặt cuộc đời khi năm 2012, anh được nhận vào giảng dạy, công tác tại khoa Công nghệ Hàn, Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (TP Vinh, Nghệ An).

“Đến với nghề giáo không hẳn là tình cờ mà bản thân đã có sự chuẩn bị từ trước. Với tôi nghề giáo cũng là một công việc như những công việc khác. Có lẽ là dân kỹ thuật nên khác nhiều với khối cơ sở, không bao la, ngọt ngào sâu lắng mà nghề có yêu cầu và quy định đặc thù. Ngày nay, tri thức mở, học sinh có thể tự học, thu nạp kiến thức, vậy nên tôi xác định tâm thế là người đồng hành cùng các em để lắng nghe, sẻ chia”, thầy giáo trẻ tâm sự.

"Đầu tàu" của các phong trào tình nguyện

Những năm qua, với vai trò là Bí thư Đoàn trường, thầy Trương Văn Hùng đã định hướng phát huy chuyên môn phải gắn với công tác tình nguyện, để lại rất nhiều dấu ấn trong bức tranh tình nguyện của tỉnh nhà. Tiêu biểu và nhiều cảm xúc nhất đó là công trình trao tặng hơn 100 xe đạp cho học sinh vùng cao và công trình sửa chữa cột cờ Đảo Mắt.

“Tôi cùng các bạn sinh viên của trường đã đi xin những chiếc xe đạp cũ, xe bỏ đi để sửa chữa, cải thiện. Sau 4 ngày miệt mài làm việc ngày đêm, hơn 100 chiếc xe đạp đã được được hoàn thành và trao tới tay các em học sinh tại hai huyện miền núi Tương Dương, Kỳ Sơn. Tôi còn nhớ mãi nụ cười hạnh phúc của các em khi được trao tặng xe. Đó là động lực để thầy trò tiếp tục duy trì những hoạt động ý nghĩa, thiết thực”, thầy Hùng cho hay.

Hành trình sửa chữa cột cờ đảo Mắt hồi tháng 7 vừa qua với thầy Hùng thực sự là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Công trình hội tụ đủ tình cảm, trình độ, kỹ năng, sự dũng cảm và nhiệt huyết của tuổi trẻ trường Việt - Hàn.

“Cột cờ đảo Mắt là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong khẳng định chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Việt Nam. Trải qua thời gian, sự khắc nghiệt của nắng gió, mưa bão khiến nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng. Công tác khắc phục, sửa chữa gặp khá nhiều khó khăn khi cột cờ cao gần bằng tòa nhà 5 tầng (gần 23m), lại nằm trên đỉnh một ngọn núi. Tôi đã vận động các thầy cô giáo và sinh viên ưu tú của trường nghiên cứu để tìm ra giải pháp khắc phục. Sau hơn một tháng triển khai, cuối cùng cũng đã tìm ra được giải pháp tối ưu nhất. Cảm xúc vỡ òa khi lá cờ tung bay trên Đảo Mắt, ai cũng rưng rưng xúc động”, anh nói.

Bí thư Đoàn trường chia sẻ: “Làm công tác Đoàn phải thật sự tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo thì phong trào Đoàn mới phát triển. Để làm tốt công tác Đoàn, mình phải tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có như thế mới tạo được khối đoàn kết, thu hút được lực lượng tuổi trẻ tham gia vào hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên”.

Nói về những dự định tương lai, thầy giáo 8x cho biết sẽ tiếp tục đưa phong trào Đoàn của đơn vị phát triển bền vững. Hoàn thiện các bước để có thể tham mưu xây dựng trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp trong nhà trường. Tiếp tục song hành giữa việc dạy học và tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động, phong trào tình nguyện.

Với những cống hiến đó, thầy Trương Văn Hùng đã đón nhận nhiều Bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam, Tỉnh Đoàn Nghệ An. Năm 2021, thầy Trương Văn Hùng vinh dự đạt danh hiệu giảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An. Dưới sự dẫn dắt của thầy, đã có nhiều sinh viên đạt giải cao tại cuộc thi Dự án khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp Quốc gia. Thầy cũng là một trong hai giáo viên của tỉnh Nghệ An vừa được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2022.