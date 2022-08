Bí quyết đạt 10 môn Vật lí của Á khoa toàn quốc tổ hợp A01

Có lộ trình học tập rõ ràng, lựa chọn hình thức học phù hợp, không chạy theo xu hướng và rèn luyện bài tập thường xuyên là bí quyết chung của các 3 bạn học sinh giành điểm 9, 10 môn Vật lí trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022.

Lựa chọn hình thức học phù hợp để tối ưu hóa thời gian ôn tập

Trong kì thi tốt nghiệp THPT 2022, Đàm Văn Hiển đã xuất sắc giành được 29,6 điểm ở ba môn Toán, Vật lý, tiếng Anh. Trong đó, môn Vật lý và tiếng Anh, Hiển giành hai điểm 10 tuyệt đối trở thành Á khoa toàn quốc tổ hợp A01, thủ khoa tỉnh Hưng Yên. Nói về điểm số của kì thi, Hiển cảm thấy tự hào khi đã hoàn thành tốt ba môn thi, nhất là khi giành được điểm tuyệt đối môn Vật lí, môn học mà theo em là khó nhất trong tổ hợp các môn thi A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01.

Bước vào năm học lớp 12, Hiển chia sẻ dù đã học hết kiến thức cơ bản, nhưng điểm thi môn Vật lí luôn không được như kì vọng, khiến ước mơ trở thành kỹ sư Công nghệ thông tin nhiều khi trở nên khó khăn và tạo áp lực lớn. Theo lời khuyên của chị gái để tăng tốc và bứt phá môn học này, Hiển tham khảo và quyết định lựa chọn học trực tuyến cùng thầy Đỗ Ngọc Hà tại HOCMAI. “Em lựa chọn thầy Hà vì thầy giảng rất dễ hiểu,giai đoạn đầu thầy dạy chậm nên rất phù hợp với những học sinh tự học kiến thức lớp 12. Ngoài ra em còn ấn tượng với hệ thống bài tập tự luyện nhiều nhưng được phân cấp rõ ràng theo các cấp độ được đưa ra trong ma trận bài thi tốt nghiệp từ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Hầu như sau mỗi bài giảng thầy đều có rất nhiều bài tập đòi hỏi học sinh phải kiên trì để tìm hiểu rõ bản chất vấn đề, nhất là đối với những dạng bài khó”, Hiển nói

Á khoa tổ hợp A01 cũng đưa ra lời khuyên cho các em khóa dưới trong năm học cuối cấp: “Các bạn không nên chạy theo xu hướng, điều quan trọng là phải hiểu rõ lực học của bản thân, đang yếu ở chỗ nào, lựa chọn phương pháp, thầy cô phù hợp từ đó đưa ra được lộ trình học tập cho cả năm học, lập thời gian biểu rõ ràng rồi sau đó bám theo thời gian biểu đó”.

Còn với đôi bạn thân dành điểm 9, 10 môn Vật lí, Nguyễn Vĩnh An (điểm 10), Chử Quốc Bảo (điểm 9), ở quận Long Biên, Hà Nội lại lựa chọn phương pháp học trực tuyến để có thể chủ động sắp xếp, tối ưu hóa thời gian ôn tập linh hoạt theo năng lực từng môn học, nhất là đối với những tháng cuối trước khi thi. Quốc Bảo chia sẻ: “Vĩnh An là người giới thiệu và hướng dẫn em học trực tuyến, An có sức học tốt và học rất giỏi ở môn Vật lí. Trong lúc em đang loay hoay tìm cách học, An đã giới thiệu để em học thử khóa học Vật lí tại hocmai.vn và em cảm thấy cách dạy của thầy giáo rất đặc biệt, mấy tháng cuối trước kì thi em chỉ tập trung học với thầy để phủ đều được các phần kiến thức còn yếu.

“Em ấn tượng với thầy ở cách dạy bằng trục phân bố thời gian ở chương 1 hay và mới lạ, các bài giảng về mạch điện xoay chiều, cách vẽ giản đồ vecto cũng rất hiệu quả và tối ưu”, An và Bảo cùng chia sẻ.

Luyện đề khoa học và chiến thuật làm bài đặc biệt

Mỗi ngày Đàm Văn Hiển thường phân chia thời gian học lý thuyết và luyện đề đan xen. Hiển đặt ra cho mình mục tiêu phải luyện hết bài tập sau mỗi buổi học rồi mới chuyển sang bài tiếp theo. Thời gian cuối trước khi thi, em thường tạo đồng hồ sinh học giống lúc thi, ví dụ nếu thi môn Toán lúc 14h30 thì em sẽ luyện đề toán vào lúc 14h30 để tạo cảm giác giống lúc thi thật. Đây cũng là bí quyết mà Á khoa tổ hợp A01 bật mí để giành được hai điểm 10 môn Vật lí và tiếng Anh

Trong quá trình ôn tập, Hiển chia sẻ đối với các dạng câu hỏi vận dụng, vận dụng cao, khi luyện đề nên có lời giải để biết mình có làm đúng hoặc nếu không biết làm có thể đọc để hiểu được tư duy bài toán. Tuyệt đối các bạn nên tránh việc ghi nhớ máy móc, học thuộc lòng cách giải dẫn đến dễ bị quên khi bước vào phòng thi. Đặc biệt ở giai đoạn trước ngày thi, không nên quá tập trung vào những dạng bài vận dụng cao, thay vào đó các bạn nên đọc lại các kiến thức lí thuyết trong SGK, nắm chắc dạng bài cơ bản.

Tương tự như Văn Hiển, Quốc Bảo và Vĩnh An cũng cho rằng không nên nhồi nhét kiến thức trước ngày thi; chỉ đọc lại những kiến thức còn lăn tăn để nắm chắc lại nội dung cần ghi nhớ.