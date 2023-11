Bị chê tơi tả, BabyMonster vẫn đánh bại kỷ lục của BlackPink

TPO - "Batter Up" vượt 22,59 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ phát hành. BabyMonster chính thức trở thành nhóm nhạc có MV debut đạt lượt xem cao nhất Kpop.

Ngày 28/11, tờ Newsen đưa tin nhóm nhạc nữ mới BabyMonster của YG Entertainment vượt kỷ lục của người tiền nhiệm BlackPink. BabyMonster (gồm 6 thành viên Ruka, Pharita, Asa, Rami, Rora và Chiquita) chính thức ra mắt vào rạng sáng 27/11 với MV Batter Up.

Bài hát đầu tay của BabyMonster đã chiếm vị trí quán quân trên bảng xếp hạng của iTunes tại 21 quốc gia và lọt vào top 5 trên World Wide Chart. MV vượt 22,59 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ phát hành.

BabyMonster chính thức trở thành nhóm nhạc có MV debut đạt lượt xem cao nhất Kpop, vượt qua thành tích của đàn chị BlackPink hay các nhóm nhạc khác như aespa (21,4 triệu lượt xem Black Mamba), NMIXX (19,7 triệu với MV O.O) hay ITZY với Dalla Dalla (17,1 triệu).

BabyMonster đã thu hút sự kỳ vọng ngay cả trước khi ra mắt nhờ tham gia chương trình thực tế do YG Entertainment sản xuất. Tại đây, nhóm thể hiện kỹ năng xuất sắc.

Bài hát Batter Up của BabyMonster chứa đựng thông điệp tự tin như một người thay đổi cuộc chơi và cục diện của thị trường âm nhạc toàn cầu. Bài hát đặc trưng bởi âm thanh hip-hop độc đáo của YG Entertainment, những đoạn hook hào nhoáng và phần bridge thú vị.

Tuy nhiên, sản phẩm vấp phải tranh luận. Hầu hết khán giả cho rằng cả giai điệu lẫn concept, hình ảnh của Batter Up quá lỗi thời, thậm chí na ná những MV đã ra mắt nhiều năm trước của BlackPink, ITZY hay 4Minute, KARA… Giọng hát, màu sắc cá nhân lẫn gương mặt của 6 thành viên trong MV cũng được nhận định là không nổi trội.

Do đó, bài hát tạm thời không đạt thành tích cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Batter Up thậm chí không lọt vào bảng xếp hạng Melon. Trong khi đó, đàn chị BlackPink vừa ra mắt đã thống trị mảng nhạc số.

BabyMonster là nhóm nhạc nữ đầu tiên được YG Entertainment cho ra mắt sau BlackPink. Nhóm được quan tâm rất lớn bởi là đàn em của BlackPink - nhóm nhạc nữ đang thống trị thị trường giải trí toàn cầu.

Trước BabyMonster, YG giới thiệu 2 nhóm nữ là 2NE1 và BlackPink. Đáng nói cả hai đều để lại nhiều dấu ấn cho thị trường âm nhạc.

2NE1 ra mắt vào năm 2009 với bài hát đầu tay Fire. Sau đó nhóm phát hành nhiều ca khúc như I Don't Care, Can't Everybody, Applause, You And I, I’m The Best, Falling In Love, Come Back Home… Hầu hết bài hát của nhóm đều trở thành hit. Hơn hết, họ tạo dựng được bản sắc của một nhóm nhạc nữ mang đậm phong cách YG. Nhóm nhạc thể hiện nét độc đáo riêng, khác biệt hoàn toàn với các nhóm nhạc nữ thời điểm đó.

Sau đó, BlackPink ra mắt và mở rộng thị trường ra nước ngoài. Họ trở thành nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất cả về danh tiếng lẫn thành tích. Bắt đầu với đĩa đơn đầu tay SQUARE ONE bao gồm 2 ca khúc chủ đề Whistle và Boombayah, BlackPink tiếp tục chinh phục khán giả với Playing with Fire, As If It's Your Last, DDU-DU DDU-DU, Kill This Love hay Shut Down.

Theo Newsen, BlackPink đã làm rung chuyển các bảng xếp hạng với mỗi lần phát hành ca khúc, chứng minh họ là hiện tượng toàn cầu. Nhóm cũng lập kỷ lục là nhóm nhạc nữ Kpop thu hút lượng khán giả lớn nhất trong tour diễn (1,8 triệu).

Du Nhã