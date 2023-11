YG khủng hoảng nghiêm trọng vì sắp mất BlackPink

TPO - Vấn đề hợp đồng của BlackPink vẫn chưa được thông báo chính thức. Do đó, YG đang gặp rất nhiều khó khăn và hy vọng duy nhất lúc này họ có là BabyMonster.

Đôi vai BabyMonster trĩu nặng khi gánh trên vai số phận của YG Entertainment. Liệu nhóm nhạc này có thể trở thành “người cứu nguy” cho YG giữa lúc công ty đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng?

YG vừa chính thức ra mắt nhóm nhạc nữ mới BabyMonster. BabyMonster là nhóm nhạc nữ mới được YG ra mắt sau 7 năm, kể từ màn debut của BlackPink. Nhóm bao gồm các thành viên đa quốc tịch đến từ Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản.

Ban đầu, việc ra mắt của BabyMonster được lên kế hoạch diễn ra trong tháng 9. Thế nhưng trái ngược với lời hứa hẹn của nhà sản xuất Yang Hyun Suk rằng “việc ra mắt sẽ không muộn hơn mùa thu”, BabyMonster vẫn bị trì hoãn ngày debut.

Cuối cùng, họ ra mắt vào cuối tháng 11, muộn hơn hai tháng so với dự kiến. Về vấn đề này, YG giải thích: “Chúng tôi đã cẩn thận trong việc lựa chọn ca khúc chủ đề để đạt được kết quả tốt nhất. Đó là lý do màn ra mắt bị trì hoãn một chút so với dự kiến ​​​​ban đầu vào tháng 9”.

YG liên tục bị giáng đòn đau

Với ca khúc Batter Up và hoạt động sau này, BabyMonster nhắm đến thị trường âm nhạc trong nước lẫn quốc tế. Nhóm theo đuổi concept girl crush cá tính, mạnh mẽ với âm nhạc hip-hop mạnh mẽ.

BabyMonster ra mắt khi BlackPink - nhóm nhạc nữ cùng công ty - đạt được thành tích áp đảo trên thị trường toàn cầu. Do đó, sự chú ý của người hâm mộ Kpop toàn cầu cũng đổ dồn vào BabyMonster.

Ngay trước khi ra mắt, BabyMonster đã vượt qua 3,15 triệu người đăng ký trên kênh YouTube chính thức. Bài hát Dream do nhóm phát hành vào tháng 5 vượt 50 triệu lượt xem. Điều đó chứng tỏ sự kỳ vọng rất lớn công chúng đặt vào họ.

Hơn hết, lý do khiến nhiều người quan tâm đến màn ra mắt của BabyMonster là vì cuộc khủng hoảng YG đang phải đối mặt. YG ban đầu do Yang Hyun Suk điều hành. Ông rời YG và từ bỏ mọi chức vụ vào năm 2019 vì vướng vào tranh cãi Burning Sun và bị nghi ngờ có liên quan đến vụ điều tra sử dụng ma túy của B.I (cựu thành viên nhóm IKON).

Ban đầu, Yang Hyun Suk được tuyên trắng án. Do đó, đầu năm nay, ông trở lại YG và trở thành người chỉ đạo sản xuất cho BabyMonster.

Tuy nhiên, tình thế gần đây thay đổi. Tòa án kết án Yang Hyun Suk một năm quản chế vào ngày xét xử phúc thẩm.

Việc Yang Hyun Suk bị kết tội đã một lần nữa giáng đòn mạnh vào hình ảnh và sự uy tín của công ty. Đáng lo ngại hơn khi Yang Hyun Suk chỉ đạo sản xuất dự án đầu tay của BabyMonster, tờ Hankook Ilbo nhận định.

Lối thoát duy nhất của YG

Không dừng lại ở sự việc của Yang Hyun Suk, YG còn gặp sóng gió lớn khi tất cả thành viên Big Bang vốn giữ vai trò chủ chốt trong YG đều đã rời công ty. Thậm chí tất cả thành viên của nhóm nhạc iKON cũng không gia hạn với công ty sau khi kết thúc hợp đồng độc quyền. Việc đó khiến YG phải đối mặt với tình trạng trống rỗng vì mất đi các nghệ sĩ lớn.

Đáng nói, YG đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có khi BlackPink - nhóm nhạc chủ lực, hiện chịu trách nhiệm phần lớn lợi nhuận cho YG - cũng chưa giải quyết được vấn đề gia hạn hợp đồng. Đây mới là lý do quan trọng nhất khiến YG khủng hoảng. Các cô gái đã kết thúc hợp đồng độc quyền vào tháng 8 nhưng đến nay việc họ có tái ký với công ty không vẫn chưa được công bố.

Vừa qua truyền thông Hàn Quốc đưa tin cả 4 thành viên BlackPink chỉ đồng ý gia hạn hợp đồng với YG trong các hoạt động nhóm. Với hoạt động cá nhân, họ được vô số công ty mời chào nên đang xem xét các điều khoản hợp đồng. Nếu việc này xảy ra, BlackPink sẽ chỉ tái hợp nếu lịch trình cho phép.

Một số ý kiến ​​cho rằng các thành viên BlackPink sẽ gia hạn hợp đồng hoạt động nhóm nhưng chưa rõ liệu họ có ký hợp đồng độc quyền cá nhân hay không. Vấn đề này khiến YG lao đao suốt thời gian qua, giá cổ phiếu liên tục sụt giảm.

Trong khi đó, YG vẫn giữ vững lập trường rằng công ty và BlackPink đang tiếp tục "đàm phán". Do cơ cấu lợi nhuận của YG tập trung vào BlackPink khi tất cả nghệ sĩ lớn đều rời đi, nên nếu 4 cô gái không gia hạn hợp đồng, đây sẽ là đòn giáng trực tiếp khiến nền tảng của công ty sớm lung lay, tờ Hankook Ilbo đánh giá.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, BabyMonster trở thành nhân vật chính trong gia tài của YG. Tuy nhiên, vẫn rất khó để đánh giá liệu họ có thành công hay không. Đặc biệt, việc thành viên Ahyeon không cùng nhóm ra mắt đã khiến BabyMonster giảm nhiệt đáng kể.

Trước đó, YG chính thức thông báo về việc Ahyeon tạm rời khỏi nhóm nhạc: “Sau khi thảo luận, Ahyeon quyết định tạm thời tập trung nghỉ ngơi vì gặp vấn đề sức khỏe”.

Vấn đề là Ahyeon là thành viên chủ chốt đang tạo nên sự nổi tiếng và tính thời sự trong nhóm. Kể từ khi ra mắt trong chương trình sống còn, cô đã được trang bị đầy đủ kỹ năng thanh nhạc, vũ đạo và rap. Nữ thần tượng đồng thời thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài hấp dẫn giống Jennie của BlackPink. Nhờ đó, Ahyeon có lượng fan hùng hậu trong nước và quốc tế. Do đó, việc Ahyeon không được ra mắt ảnh hưởng không nhỏ đến nhóm.

Không quá lời khi nói rằng tương lai của YG giờ đây phụ thuộc vào BabyMonster. Lối thoát duy nhất cho công ty lúc này là BabyMonster phải dẫn đầu xu hướng và thế hệ thứ 5 trên thị trường nhóm nhạc nữ đồng thời có những bước tiến vượt bậc.

Tuy nhiên, việc này không hề dễ dàng khi Kpop đang có quá nhiều nhóm nhạc nữ thành công, chẳng hạn New Jeans, aespa, IVE... Chưa kể, màn ra mắt của BabyMonster đang bị chê tơi tả. Phần đông khán giả cho rằng Batter Up quá lỗi thời từ nội dung, giai điệu đến concept, hình ảnh.