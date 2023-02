Beyonce bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử vì kẹt xe

TPO - Harry Styles đã đánh bại các đối thủ nặng ký bao gồm Adele và Lizzo khi được gọi tên ở giải thưởng đầu tiên tại Lễ trao giải Grammy 2023.

Tối 5/2 (giờ địa phương), Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 65 diễn ra tại nhà thi đấu Crypto.com Arena ở trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ.

Harry Styles là nghệ sĩ giành được giải thưởng đầu tiên trong đêm với Album giọng pop xuất sắc nhất. Album solo thứ 3 Harry's House giúp nam ca sĩ người Anh đánh bại ABBA (Voyage), Adele (30), Coldplay (Music of the Spheres) và Lizzo (Special).

“Cảm ơn rất nhiều. Album này từ đầu đến cuối là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Tạo ra nó với hai người bạn thân nhất của tôi và được biểu diễn nó cho mọi người là niềm vui lớn nhất của tôi”, Harry phát biểu trên sân khấu nhận giải.

Beyonce hiện là cái tên được kỳ vọng phá kỷ lục giành được nhiều giải Grammy nhất. Ngay cả trước khi sự kiện bắt đầu, người đẹp sinh năm 1981 đã ẵm 2 giải Màn trình diễn R&B truyền thống xuất sắc nhất cho Plastic Off The Sofa và Bản thu âm nhạc dance/điện tử xuất sắc nhất cho Break My Soul. Trong lễ trao giải, cô có thêm giải Bài hát R&B hay nhất với Cuff It.

Tuy nhiên, theo người dẫn chương trình Trevor Noah, Beyonce vẫn chưa có mặt tại buổi lễ.

Hiện tại, cô sở hữu tổng cộng 31 giải Grammy, cân bằng với người giữ kỷ lục là cố nhạc trưởng Sir Georg Solti. Với tổng cộng 9 đề cử tại Grammy 2023, khả năng nữ ca sĩ phá kỷ lục rất cao.

Dù đăng ảnh sẵn sàng cho Lễ trao giải Grammy 2023 từ ngày 4/2, khi nữ diễn viên Viola Davis gọi tên người chiến thắng hạng mục Bài hát R&B hay nhất, Beyonce không có mặt để tôn vinh khoảnh khắc lập kỷ lục giành được nhiều giải Grammy nhất lịch sử (31 giải).

Người dẫn chương trình Trevor Noah giải thích về sự vắng mặt của Beyonce: “Thực tế là Beyonce đang trên đường đến. Nhưng các vị biết đấy, ưu điểm của việc tổ chức lễ trao giải Grammy ở LA là mọi người đều có thể ở đây. Nhược điểm là lượng người lưu thông trên đường”.

Cuối cùng, huyền thoại âm nhạc Nile Rodgers lên sân khấu nhận giải thay Beyonce vì ông là đồng tác giả bài hát, bên cạnh Nova Wav, Morten Ristorp, Raphael Saadiq và The-Dream.

Khoảng nửa giờ sau đó, Beyonce mới xuất hiện. Trevor trao cúp vàng cho chủ nhân thực sự và nói: “Chào mừng mọi người trở lại với giải Grammy. Bạn biết đấy, khi bạn lập kỷ lục, bạn không thể cầm giải Grammy trong tay và ăn mừng điều đó. Danh hiệu nữ hoàng chính thức thuộc về Beyonce Knowles. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi đã bị sốc khi biết rằng giao thông có thể ngăn cản bạn. Tôi nghĩ bạn du hành xuyên không gian và thời gian, nhưng tôi rất vui vì bạn có thể đến bên chúng tôi lúc này”.

Bên cạnh đó, Kim Petras làm nên lịch sử với tư cách người phụ nữ chuyển giới đầu tiên giành giải Grammy ở hạng mục Trình diễn song tấu hoặc nhóm nhạc pop xuất sắc nhất với bài hát Unholy, hát cùng Sam Smith.

Một số giải thưởng khác cũng có chủ, bao gồm: Màn trình diễn rock xuất sắc nhất (thuộc về Brandi Carlile với Broken Horses), Album nhạc đô thị xuất sắc nhất (Un Verano Sin Ti của Bad Bunny), Album nhạc rap xuất sắc nhất (thuộc về Kendrick Lamar với Mr. Morale & the Big Steppers)...

