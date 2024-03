Berlin tiết lộ nguyên nhân rò rỉ cuộc gọi của các quan chức Đức về Ukraine

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Đức ngày 5/3 cho biết một trong số những người tham dự cuộc họp về Ukraine đã sử dụng đường dây không an toàn, khiến nội dung cuộc gọi bị rò rỉ.

Trình bày kết quả sơ bộ cuộc điều tra về vụ rò rỉ, Bộ trưởng Boris Pistorius cho rằng Nga có thể đã tình cờ tiếp cận được cuộc gọi thông qua kênh giám sát mở, chứ không phải thông qua gián điệp hay bất kỳ hệ thống nào của Đức bị xâm phạm.

"Hệ thống liên lạc của chúng tôi không bị xâm phạm. Lý do nội dung cuộc gọi của lực lượng không quân bị ghi lại là do sai sót của một cá nhân", ông Pistorius nói.

Người này đã gọi từ Singapore, nơi đang diễn ra một triển lãm hàng không. Sự kiện có sự tham gia của các quan chức cấp cao từ châu Âu. "Do đó, chúng tôi cho rằng việc tiếp cận cuộc gọi này là tình cờ trong một hoạt động quy mô lớn".

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết việc tiến hành cuộc gọi qua Webex đã được cấp phép, đồng thời lưu ý rằng các sĩ quan không sử dụng phần mềm Webex có sẵn mà là phần mềm được chứng nhận đặc biệt với các máy chủ đặt tại trung tâm điện toán của quân đội Đức.

Ông khẳng định Đức sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo sự cố như vậy sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa.

Truyền thông Nga tuần trước công bố đoạn ghi âm về cuộc họp giữa các quan chức quân sự cấp cao của Đức, trong đó thảo luận về việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine và khả năng Ukraine tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea.

Các nhân vật trong đoạn ghi âm là tướng Ingo Gerhartz, chỉ huy Lực lượng Không quân Đức và các sĩ quan khác. Cuộc trao đổi được cho là diễn ra vào ngày 19/2. Ông Gerhartz không phải là người tham gia cuộc gọi từ Singapore.

Khi được hỏi liệu vụ rò rỉ có ảnh hưởng đến vị trí của tướng Gerhartz hay không, Bộ trưởng Pistorius nói nếu không có diễn biến gì mới trong cuộc điều tra, thì "chúng tôi sẽ không hi sinh một trong những sĩ quan giỏi nhất của mình" vì việc này.

Ông Pistorius cũng đã nói chuyện với các đồng nghiệp ở các quốc gia đối tác. Họ vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào Đức.

"Mọi người đều biết về nguy cơ từ các hoạt động nghe lén, và họ biết rằng không thể đảm bảo an toàn 100%", ông Pistorius nói.

Các đồng minh của Đức tỏ ra dè dặt khi bình luận về vụ việc, mặc dù một số chính trị gia Anh đã chỉ trích các biện pháp an ninh của Berlin. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace được The Times dẫn lời nói rằng vụ việc chứng tỏ Đức "không an toàn cũng như không đáng tin cậy".

Minh Hạnh