Bệnh nhân COVID-19 viết tâm thư xin lỗi gần 100 người vô tình thành F1

TPO - Nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2, anh C. rất sốc, buồn và cảm thấy có lỗi với những người đã đến viếng đám tang của mẹ mình. Anh viết tâm thư chia sẻ lên Facebook, xin lỗi những người vô tình trở thành F1.

Bệnh nhân mắc COVID-19 có gần 100 F1 là anh P.T.C (30 tuổi, ngụ Buôn Ea Krue, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, Đắk Lắk), đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Đắk Lắk, sau khi được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 18/8.

Dù đang điều trị bệnh nhưng anh C. luôn cảm thấy có lỗi nên đã viết thư lên trang Facebook cá nhân: "Chưa kịp cảm ơn tấm lòng của mọi người, giờ con lại phải cúi đầu xin lỗi toàn thể mọi người vì đã gây ra sự phiền toái và khó khăn này cho mọi người. Nhưng thật tâm có nằm mơ con cũng không bao giờ dám tin rằng mọi việc lại thành ra như vậy ạ… Những ai từng đến đám tang tiếp xúc với con xin mọi người đến Trạm y tế gần nhất khai báo để tránh ảnh hưởng đến bản thân, gia đình. Cầu mong mọi người bình an ạ. Con chắp tay ngàn lần xin lỗi mọi người!"

Ngay sau khi đăng tải tâm thư, dòng trạng thái trên mạng xã hội của anh C. đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông vì dịch bệnh là điều không ai mong muốn song cũng có người cho rằng anh C. cần ý thức hơn khi đi từ vùng dịch.

Trước đó, từ ngày 23/7, anh C. vào TP.HCM chăm mẹ bệnh ung thư phổi, đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu. Quá trình ở bệnh viện, cả bệnh nhân lẫn người nhà, định kỳ vài ngày sẽ được lấy mẫu xét nghiệm PCR đều có kết quả âm tính.

Chiều 6/8, mẹ anh C. mất, anh đã thuê xe cấp cứu và cùng em gái đưa mẹ về Đắk Lắk để mai táng. Trước khi về quê, anh và em gái đều tiến hành test nhanh SARS-CoV-2 và đều có kết quả âm tính. Vì về từ vùng dịch nên gia đình anh C. tổ chức tang lễ cho mẹ gói gọn trong ngày đêm. Người đến viếng cũng đi rải rác chứ không tập trung đông. Sau khi lo tang lễ xong cho mẹ, chiều 7/8, anh C. tới Trạm Y tế xã Ea Bông khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà.

Ngày 16/8, cán bộ y tế tới tận nhà anh C. lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngành Y tế xác định, anh C. có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch TP.HCM. Quá trình truy vết, cơ quan chức năng xác định có gần 100 trường hợp là F1 của ca bệnh này, chủ yếu là những người tới viếng, tổ chức đám tang. Đây là ca bệnh phức tạp nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện.

Ngay sau khi biết bản thân mắc COVID-19, anh C. rất sốc và không nghĩ bản thân bị mắc bệnh, làm liên lụy nhiều người. Anh C. rất hối hận, chỉ biết cúi đầu xin lỗi và cầu mong không ai bị bệnh.