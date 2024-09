Be one ủng hộ 500 hộp ngũ cốc dinh dưỡng đến bà con vùng lũ

TPO - "Những thực phẩm có thể tránh được ẩm thấp, bảo quản được lâu là điều rất cần để ứng cứu cho bà con vùng lũ. Vì thế, những sản phẩm cung cấp dinh dưỡng như ngũ cốc là điều cần thiết", bà Phạm Nhật Linh, Founder, Cty TNHH DV & PTTM Nhật Linh chia sẻ.

Chiều 13/9, chiếc xe tải lớn chở hơn 500 hộp ngũ cốc dinh dưỡng Be one đã được chở đến kho tập kết của báo Tiền Phong. Những sản phẩm này sẽ được báo Tiền Phong thay mặt Be One gửi đến bà con các vùng bão lũ trong những chuyến cứu trợ sắp tới.

"Nhìn những gì mà bà con vùng lũ đang phải trải qua, tôi thực sự rất xót xa. Tôi đã từng trực tiếp đến nhiều nơi có lũ và nhận thấy sự cứu trợ sẽ có ích khi đúng thời điểm, hàng hóa phù hợp. Tôi tin rằng, với sự chung tay, đồng lòng, bà con sẽ sớm vượt qua và ổn định lại cuộc sống", bà Linh chia sẻ.

Mọi đóng góp, nghĩa cử của bạn đọc, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể xin gửi về Tài khoản Báo Tiền Phong: 1230062175, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội. Hoặc, bạn đọc liên hệ qua đường dây nóng Ban Bạn đọc và Công tác xã hội: 0977456112. Bạn đọc cũng có thể ủng hộ thông qua số tài khoản thiện nguyện của Báo Tiền Phong: 1611, Ngân hàng Quân đội (MB Bank), với cú pháp nội dung: YAGI.