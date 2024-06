Bắt nóng hai thiếu niên dùng dao cướp tài sản người đi đường

TPO - Sau 1 ngày dùng dao đe dọa cướp tài sản của người đi đường, 2 thiếu niên 15 tuổi trú tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã bị công an địa phương bắt giữ.

Ngày 10/6, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản. Danh tính 2 đối tượng bị bắt giữ là: N.T. K. và N.V.H.A., đều SN 2009, trú tại huyện Nghi Lộc.

Trước đó vào rạng sáng 3/6, 2 người dân đang đi trên quốc lộ 48E, đoạn qua địa bàn xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát rồi dùng dao đe dọa và cướp tài sản. Sau khi cướp, 2 đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin trình báo của 2 bị hại, Công an huyện Nghi Lộc đã vào cuộc điều tra làm rõ. Khoảng 19 giờ ngày 5/6, sau hơn 1 ngày điều tra, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ 2 đối tượng K. và A. Quá trình bắt giữ các đối tượng, công an thu giữ tang vật gồm: 5 xe máy, 1 con dao, 5 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã lên kế hoạch cướp tài sản của người đi đường. Bước đầu, Cơ quan Công an xác định ngoài 2 vụ cướp nói trên, từ đầu năm 2024 đến nay, 2 đối tượng đã thực hiện 5 vụ cướp tài sản của người đi đường ở các địa bàn giáp ranh với huyện Nghi Lộc và 5 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò.

Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ hình sự N.T.K. và N.V.H.A. để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.