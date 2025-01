Bắt loạt đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép ở Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu

TPO - Sắp Tết Nguyên đán, Công an các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu liên tiếp phát hiện các đối tượng có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ hàng trăm ký pháo.

Ngày 13/1, Công an xã Đông Hà (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) cho biết vào chiều 12/1, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng công an xã phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thanh niên này đang tàng trữ 8 hộp pháo loại 49 ống phóng. Đối tượng tên Nguyễn Văn Biên (32 tuổi, cư trú xã Đông Hà).

Qua lời khai của Biên, công an xã tiếp tục mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp nhà của Trần Văn Ánh (32 tuổi, trú xã Đông Hà), thu giữ 37 hộp pháo hoa nổ, 40 bịch pháo bi, 99 viên pháo bi và 2 hộp pháo dây với tổng khối lượng gần 100kg.

Tương tự, Công an xã Đức Hạnh (huyện Đức Linh) trong khi tuần tra tại tuyến đường cây Sung - Bến đò thuộc thôn 4 (xã Đức Hạnh) cũng vừa phát hiện 1 đối tượng điều khiển mô tô chở phía trước 1 ba lô, nghi chứa pháo nổ bên trong nên đã tiến hành kiểm tra.

Lực lượng công an đã phát hiện trong ba lô có 4 khối hộp, phía ngoài có hình ảnh pháo hoa nhiều màu sắc. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tên H.Đ.T. (17 tuổi, trú xã Đông Hà) và số tang vật trên là pháo hoa nổ, được mua trên mạng xã hội về bán với mục đích kiếm lời. Khi T. đang trên đường mang đi bán thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Mỹ vừa bắt quả tang đối tượng N.T.Q. (27 tuổi, trú phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) đang có hành vi “Tàng trữ hàng cấm” tại khu vực đường Nguyễn Huệ (khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ).

Tang vật gồm 6 khối hình hộp nghi là pháo hoa nổ. Công an thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Q. để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý.

Tại trạm xăng dầu B.T. (thôn 4, xã Bình Trung), Công an huyện Châu Đức cũng vừa bắt quả tang đối tượng N.T.L. (26 tuổi, trú tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức) có hành vi “Buôn bán hàng cấm”. Tang vật thu giữ gồm 15 khối hình hộp nghi là pháo hoa nổ.

Các vụ việc đang được công an các địa phương tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý.