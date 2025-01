Bắt khẩn cấp kẻ đánh người đến chấn thương sọ não sau va chạm giao thông

TPO - Cơ quan công an xác định Lê Văn Hiền là nghi can đánh người đến chấn thương sọ não sau khi xảy ra va chạm giao thông trên đường ở Bình Dương nên tiến hành bắt giữ để điều tra.

Sáng 2/1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Hiền (36 tuổi, quê An Giang) để điều tra liên quan đến vụ một người đàn ông bị đánh sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa hai xe máy.

Sau khi gây án, Hiền bỏ trốn về quê ở tỉnh An Giang và bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, nghi can Lê Văn Hiền khai nguyên nhân dẫn đến việc đánh người là do mâu thuẫn sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa hai xe máy.

Trước đó báo Tiền Phong đã đưa tin, vào tối 30/12/2024, tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn - NE8 thuộc phường Thới Hòa (TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy.

Thời điểm trên, anh N.T.B. (40 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển xe máy xảy ra va chạm với xe máy do Hiền điều khiển. Sau khi xảy ra va chạm, Hiền chạy tới quật ngã anh B. xuống đường, dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu. Khi thấy anh B. nằm bất động, Hiền mới dừng lại và rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

Một số người đi đường đã gọi xe cấp cứu đưa anh B. tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nhưng do thương tích quá nặng, nạn nhân sau đó được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM để tiếp tục cấp cứu.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, bệnh nhân hôn mê sâu, phải thở máy, chẩn đoán dập não trán hai bên, huyết áp tụt, tiên lượng xấu.

Người thân cho biết, anh B. được bác sĩ đánh giá không còn khả năng cứu chữa và gia đình đã làm thủ tục để đưa về nhà. Ngày 1/1, đại diện gia đình nạn nhân đã tới cơ quan công an để trình báo.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.