Va chạm với container, 2 mẹ con tử vong

TPO - Chiếc xe máy do chị N.T.L (42 tuổi, ở Hải Phòng) điều khiển chở theo con trai bất ngờ va chạm với container di chuyển cùng chiều tại nút giao Đặng Kinh - Đình Vũ (Hải An, Hải Phòng) khiến cả hai người trên xe máy ngã xuống đường, bị ô tô đầu kéo đâm trúng dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 16/12, ô tô đầu kéo mang BKS 15H-040xx do anh Trần M.K (45 tuổi, quê huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) điều khiển đang di chuyển qua nút giao Đình Vũ - Đặng Kinh (thuộc địa phận phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 34B2-171xx do chị N.T.L (42 tuổi) chở theo con trai là N.Đ.M.Q (10 tuổi, cùng trú tại quận Hải An).

Va chạm khiến cả hai mẹ con chị N.T.L ngã xuống đất, bị ô tô đầu kéo đâm trúng dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với Phòng CSGT, Công an quận Hải An điều tra, làm rõ nguyên nhân.