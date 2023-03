Bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ tiệm spa

TPO - Sau khi sát hại nữ chủ tiệm spa, đối tượng Long đã đến tỉnh Gia Lai lẩn trốn.

Chiều ngày 24/03, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng Lê Minh Long (SN 1997, trú tại ấp Hiệp Lợi, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) là nghi can trong vụ nữ chủ tiệm spa tại phường Long Bình, TP Biên Hòa bị sát hại.

Trước đó, vào lúc 17h30 phút ngày 23/3, tại tiệm Spa “Hương rosa” (KP 4, phường Long Bình, TP Biên Hòa), người dân phát hiện chị Võ Thị Mỹ Hương (SN 1982, ngụ phường Bình Đa, TP Biên Hòa) là chủ cơ sở spa tử vong trên sàn nhà với nhiều vết đâm trên cơ thể. Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai lực lượng điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 17h40 ngày 24/3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng Long tại xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Qua đấu tranh, bước đầu Long đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi gây án, đối tượng Long đã đến lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai.

Hiện Công an Đồng Nai đang di lý đối tượng từ tỉnh Gia Lai về Đồng Nai để tiếp tục điều điều tra.