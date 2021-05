Bắt giam nữ giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 15 tỷ đồng của khách

TPO - Chiều 18/5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trao Thư khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, và Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố cho lái xe taxi có hành động dũng cảm.

Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ Trương Châu Hữu Danh và các đồng phạm lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.

TPO - Nhóm thiếu niên gồm 30 người, lập nhóm “Domino38” để tổ chức đua xe trái phép, sau đó đăng tải những video lạng lách, đánh võng lên mạng xã hội để câu like đã bị công an hốt gọn.

TPO - Nhậu say, Tâm nhớ lại chuyện chiếc xe máy của mình cho người bạn mượn bị công an xã tạm giữ nên rủ đứa em mang dao đến trụ sở công an đập phá tài sản, đánh và chém lực lượng công an xã trọng thương.