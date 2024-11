Bắt đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

TPO - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo Trung (SN 1979, trú tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.