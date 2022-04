Bắt đối tượng lừa bán vé máy bay 'giải cứu' cho hàng chục Việt kiều

TPO - Lợi dụng nhu cầu của các công dân Việt Nam ở nước ngoài muốn trở về nước tại thời điểm dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, Tùng đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn lừa bán vé máy bay cho hàng chục Việt kiều.

Ngày 16/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an thị xã Thái Hoà đồng chủ trì bắt giữ Hồ Sơn Tùng (SN 1992, trú tại xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, tháng 3/2021, khi tình hình dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, nhiều người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu trở về Việt Nam để tránh dịch. Tuy nhiên, do số lượng các chuyến bay và hành khách trên mỗi chuyến bị hạn chế so với bình thường nên công dân muốn trở về Việt Nam phải đăng ký và có sự bảo hộ của Đại sứ quán Việt Nam tại các nước.

Lợi dụng điều đó, Tùng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các công dân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài có nhu cầu về nước dưới hình thức mua, bán vé máy bay.

Để thực hiện hành vi của mình, Tùng sử dụng các tài khoản Facebook ảo do mình lập nên với danh nghĩa là người đã được về Việt Nam trong đại dịch COVID-19 và có ý muốn giúp đỡ, chia sẻ, hướng dẫn những người còn mắc kẹt ở nước ngoài những thủ tục, giấy tờ cần thiết để có thể về nước.

Khi người có nhu cầu liên hệ, Tùng hướng dẫn họ gửi yêu cầu đến địa chỉ email giả danh là của Đại sứ quán Việt Nam mà Tùng đã lập sẵn. Để tạo niềm tin cho nạn nhân, Tùng yêu cầu phải gửi kèm theo các hình ảnh, giấy tờ như hộ chiếu, giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19, giấy xét nghiệm COVID-19...

Sau 1 đến 2 ngày Tùng sử dụng email giả mạo này trả lời cho công dân với nội dung đề nghị của họ đã được chấp thuận; đồng thời gửi kèm thông tin số điện thoại đăng ký tài khoản Zalo (do Tùng lập) để bị hại trực tiếp liên lạc và được tư vấn về lịch bay cũng như lịch trình di chuyển. Thông qua tài khoản Zalo này, Tùng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền để mua vé máy bay.

Khi các nạn nhân tin tưởng, Tùng yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền vào các số tài khoản của các công ty, cá nhân chuyên mua, bán các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính xách tay…

Sau đó, đối tượng sẽ đặt mua các thiết bị điện tử tương ứng với số tiền mà các bị hại đã chuyển. Khi nhận được hàng là các thiết bị điện tử, Tùng tiếp tục lên các Fanpage rao bán để thu về tiền mặt.

Bước đầu, thanh niên 29 tuổi này khai từ tháng 3/2021 đến thời điểm bị bắt giữ đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 20 bị hại trên cả nước.



Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định, làm việc được với 2 bị hại với tổng số tiền bị Tùng chiếm đoạt là 147 triệu đồng.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.