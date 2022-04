Hoạt động ma mãnh của đường dây ghi lô đề trực tuyến do 'quý bà' điều hành

TP - Thời gian vừa qua Bộ Công an đã xử lý, khởi tố bắt giam loạt facebooker, KOL, những đối tượng này đưa thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến nhiều tổ chức, cá nhân.Những thủ đoạn, mục đích của loại tội phạm này đã được công an phân tích, chỉ rõ.

TPO - Liên quan đến vụ 3 người trong một gia đình tử vong, ngày 15/4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Hoàng Lên (33 tuổi, quê huyện Phú Tân) để điều tra về hành vi “giết người”.

TPO - Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hà, kẻ giết hại chủ shop quần áo ở huyện Tân Yên.

TPO - Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Như Quỳnh về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.