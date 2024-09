Bắt đối tượng buôn bán lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật giả

TPO - Bị phát hiện bán thuốc bảo vệ thực vật giả, Nguyễn Văn Nhớ lẩn trốn và bị đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Quảng Ngãi và di lý về Bạc Liêu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Văn Nhớ (SN 1986, ngụ thành phố Long Xuyên, An Giang), đối tượng bị truy nã về hành vi bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2022, Nhớ đã cấu kết với Trần Quốc Huẩn (SN 1981, ngụ huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả.

Huẩn bị Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật”. Quá trình điều tra, công an xác định Nhớ bán các loại thuốc bảo vệ thực vật giả đã đóng chai, thùng và tem giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường cho Huẩn bằng cách ký gửi qua xe khách.

Sau khi nhận được hàng, Huẩn đem về nhà riêng dán tem giả rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính. Ngày 23/12/2023, khi đang sản xuất hàng giả, Huẩn bị Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện, bắt quả tang và thu giữ 2.458 chai thuốc bảo vệ thực vật giả, trị giá hơn 510 triệu đồng.

Mở rộng vụ án, ngày 3/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhớ về hành vi “Buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật”. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện Nhớ bỏ trốn khỏi địa phương nên ra quyết định truy nã.

Sau thời gian lẩn trốn, cuối tháng 8/2024, Nguyễn Văn Nhớ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi và di lý về Bạc Liêu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.