Bắt đối tượng sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả số lượng lớn

TPO - Ham lợi nhuận, Vương Mạnh Giác (ở Cần Thơ) đã sản xuất hàng loạt chai thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường.

Ngày 24/7, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Vương Mạnh Giác (46 tuổi, ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật”.

Qua tin báo của người dân, trưa 23/7, Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang và các đội nghiệp vụ kiểm tra căn nhà số 30/37 (thuộc tổ 35, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ thạnh, TP Long Xuyên) do Giác thuê ở, thì phát hiện đối tượng này đang đưa lên xe ô tô 2 thùng chứa 80 chai thuốc BVTV giả nhãn hiệu Filia và 40 chai BVTV hiệu Amistar top.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ Giác thuê ở, lực lượng phát hiện và tạm giữ 1 xe ô tô có 232 chai thuốc BVTV thành phẩm giả nhãn hiệu của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam, cùng nhiều chai, nắp nhựa, tem nhãn và các công cụ, đồ dùng để sản xuất thuốc BVTV giả.

Làm việc với cơ quan công an, Giác thừa nhận số thuốc BVTV trên là thuốc giả do y sản xuất.