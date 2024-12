Bất chấp loạt cam kết xanh, khí thải CO2 toàn cầu vẫn cao kỷ lục

TPO - Các nhà khoa học Liên minh châu Âu (EU) cho biết, 2024 là năm nóng nhất lịch sử nhân loại và bất chấp những cam kết xanh, lượng khí thải CO2 toàn cầu vẫn cao kỷ lục.

Thông tin trên được các nhà khoa học EU khẳng định với Reuters ngày 9/12.

Dữ liệu từ Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của EU (C3S) - được công bố hai tuần sau khi thỏa thuận trị giá 300 tỷ USD để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, khiến các nước nghèo chỉ trích là không đủ để trang trải chi phí tăng cao do các thảm họa liên quan đến khí hậu gây ra - cho biết, từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt quá 1,5 độ C (2,7 độ F) so với thời kỳ tiền công nghiệp 1850 -1900. Năm nóng nhất được ghi nhận trước đó là 2023.

Theo tìm hiểu, hồ sơ của C3S có từ năm 1940 và được đối chiếu với hồ sơ nhiệt độ toàn cầu có từ năm 1850.

Thời tiết khắc nghiệt được ghi nhận trên khắp thế giới trong năm nay, với hạn hán nghiêm trọng tấn công nước Ý và khu vực Nam Mỹ; lũ lụt chết người ở Nepal, Sudan và châu Âu; nắng nóng ở Mexico, Mali và Ả Rập Xê Út khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Ngoài ra còn liên tục xuất hiện những siêu bão thảm khốc ở Hoa Kỳ và Philippines.

Các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra, con người là nguyên nhân chính gây ra sự biến đổi khí hậu, dẫn đến những thảm họa thiên tai mà chính con người phải hứng chịu.

Nhà nghiên cứu khí hậu Copernicus Julien Nicolas nói với Reuters rằng: "Chúng ta vẫn đang ở gần mức nhiệt độ cao kỷ lục toàn cầu và tình trạng này có thể sẽ duy trì ít nhất trong vài tháng tới".

Nicolas đánh giá, khí thải carbon dioxide từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch là tác nhân chủ yếu gây ra biến đổi khí hậu. Do đó, việc cắt giảm lượng khí thải xuống mức bằng không - như nhiều chính phủ đã cam kết thực hiện - sẽ ngăn chặn tình trạng nóng lên toàn cầu ngày càng tồi tệ hơn. Tuy nhiên, bất chấp những cam kết xanh này, lượng khí thải CO2 toàn cầu vẫn đạt mức cao kỷ lục trong năm nay.

Hiện các nhà khoa học đang theo dõi xem liệu mô hình thời tiết La Nina - liên quan đến hiện tượng nhiệt độ bề mặt đại dương giảm xuống - có thể hình thành vào năm 2025 hay không. Bởi điều này có thể làm giảm nhiệt độ toàn cầu trong thời gian ngắn, mặc dù nó sẽ không ngăn chặn khả năng nóng lên của trái đất do khí thải gây ra.

"Mặc dù năm 2025 có thể mát hơn một chút so với năm 2024, nhưng nếu hiện tượng La Nina xảy ra, điều này không có nghĩa là nhiệt độ sẽ an toàn hoặc bình thường", Friederike Otto - giảng viên cao cấp tại Đại học Hoàng gia London (Anh) - cho biết và nói thêm rằng trái đất vẫn sẽ phải trải qua các đợt nhiệt độ cao, gây ra những đợt nắng nóng nguy hiểm, hạn hán, cháy rừng và bão nhiệt đới thời gian tới...

Kim Thảo