Hỗn loạn du lịch Ấn Độ

TPO - Tình trạng ô nhiễm sông linh thiêng, khói bụi độc hại và mối đe dọa đánh bom giả đối với các chuyến bay đang tạo nên sự hỗn loạn cho ngành du lịch Ấn Độ.

Du lịch hỗn loạn vì ô nhiễm

Reuters cho biết, tuần qua nồng độ các hạt bụi mịn PM2.5 tại New Delhi đã tăng vọt gấp 40 - 50 lần mức tối đa hàng ngày được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị.

Các đài truyền hình thế giới gọi New Delhi là “Thành phố độc hại”, bởi sự gia tăng ô nhiễm không khí, nhất là sau lễ hội Ánh sáng - Diwali lớn nhất của Ấn Độ hôm 31/10, dẫn đến gia tăng các vấn đề về hô hấp và nhập viện.

Theo dữ liệu của hội đồng kiểm soát ô nhiễm của chính phủ Ấn, 99/267 thành phố được theo dõi tại nước này đã ghi nhận chất lượng không khí “kém” nhiều ngày sau lễ hội Diwali.

Nghiên cứu gần đây của Airvoice chỉ ra, từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, các điểm du lịch nổi tiếng của Ấn Độ, như Baddi, Himachal Pradesh đều cho thấy chất lượng không khí vô cùng tệ hại.

AP đánh giá, tình trạng khói bụi độc hại và mối đe dọa đánh bom giả đối với các chuyến bay đang tạo nên sự hỗn loạn cho ngành du lịch Ấn Độ.

Trong vòng hai tuần của tháng 10, nhiều hãng hàng không Ấn Độ đã nhận được từ 150 - 160 lời đe dọa đánh bom giả mạo. Thậm chí, nhiều hãng hàng không đã phải hoãn, đổi tuyến hoặc hủy chuyến bay do những lời đe dọa đánh bom giả mạo liên tục.

Sông thánh nổi bọt độc hại

Krishnawati Devi - một bà nội trợ 45 tuổi, sống tại New Delhi - xác nhận với CNN rằng mình đã tắm gội ở sông thánh Yamuna hôm 8/11 - ngày cuối cùng của lễ hội Chhath Puja. Tuy nhiên, Krishnawati Devi tin rằng nước sông trong lành và bản thân sẽ chẳng làm sao vì thần mặt trời sẽ lo liệu mọi việc.

“Tôi không bận tâm đến ô nhiễm. Nữ thần sẽ lo liệu mọi rắc rối của chúng tôi”, sinh viên Pooja Prasad, 20 tuổi, nói với AP.

Thời báo Ấn Độ The Times of India cho biết, trước đó truyền thông Ấn Độ đã liên tục đưa tin, để cảnh báo người dân cũng như du khách hạn chế tắm rửa trên sông Yamuna vì lý do sức khỏe. Thậm chí, tòa án tối cao bang Uttarakhand ở miền Bắc Ấn Độ đã cấm người dân và du khách xuống nước.

Theo AP, Yamuna là một trong những con sông linh thiêng nhất của Ấn Độ, tuy nhiên từ lâu con sông này bị bao phủ bởi bọt độc màu trắng, với nhiều đoạn lớn sủi bọt do chất ô nhiễm. Thậm chí ở một số nơi, bọt dày đến nỗi trông giống như dòng sông đã đóng băng.

Tình trạng ô nhiễm đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, vì con sông cung cấp hơn một nửa lượng nước cho Thủ đô Ấn Độ.

Theo báo cáo hồi tháng 2 của Quốc hội Ấn Độ, Yamuna là "một tuyến đường thủy độc hại hơn là một con sông". Trong đó, những đám bọt được hình thành từ hỗn hợp hóa chất mạnh bao gồm chất tẩy rửa quần áo và phốt phát từ phân bón.

Chính quyền New Delhi đã sử dụng chất chống tạo bọt để phân tán bọt và dùng lưới để quét sạch bọt, nhưng không làm gì để làm sạch nguồn nước hôi thối.

Ông Philip J. Landrigan - Giám đốc Chương trình y tế công cộng toàn cầu của Đài quan sát toàn cầu về sức khỏe hành tinh, Đại học Boston - cho rằng ô nhiễm tại Ấn Độ là nguyên nhân gây ra 1,67 triệu ca tử vong sớm mỗi năm cho người dân và du khách, cùng khoản thiệt hại kinh tế 36,8 tỷ USD (tương đương 1,36% tổng sản phẩm quốc nội của Ấn).

Giám đốc cơ quan y tế nói trên khuyến cáo, du khách cần tìm hiểu kĩ về tình trạng ô nhiễm ở các địa điểm thuộc Ấn Độ, trước khi khởi hành chuyến du lịch đến đất nước này.

Theo WHO, mỗi năm, ô nhiễm không khí cướp mất 7 triệu sinh mạng trên thế giới, làm gia tăng các bệnh như hen suyễn, viêm phế quản, ung thư, suy nhược thần kinh, bệnh tim mạch và làm giảm tuổi thọ. Đáng chú ý, một nghiên cứu do WHO thực hiện vào năm 2018 chỉ ra, phụ nữ mang thai tiếp xúc với mức độ ô nhiễm không khí cao có thể bị sinh non và sinh con nhẹ cân.

Kim Thảo