Báo Tiền Phong và nhà tài trợ trao hàng trăm suất quà đến cựu TNXP và thương, bệnh binh ở Nghệ An

TPO - Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, báo Tiền Phong phối hợp với các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa, 136 suất quà và 50 triệu đồng tiền mặt đến các cựu thanh niên xung phong và thương, bệnh binh tại Nghệ An.

Trao nhà tình nghĩa đến cựu thanh niên xung phong

Chiều 23/7, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phối hợp với Tập đoàn TH, Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, Quỹ vì tầm vóc Việt đến thăm hỏi, trao quà tri ân cựu thanh niên xung phong (TNXP) tại Hội cựu TNXP tỉnh Nghệ An.

Tại đây, nhà báo Phùng Công Sưởng cùng đơn vị tài trợ đã trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng đến Hội cựu TNXP nhằm hỗ trợ xây dựng nhà cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Trong nguồn mạch tri ân, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ, báo Tiền Phong dành tình cảm hết sức đặc biệt hướng về các gia đình chính sách, các trung tâm thương, bệnh binh và cựu TNXP.

“Thời gian qua, Ban Biên tập báo Tiền Phong đã phân công, tham gia hoạt động tri ân tại 14 trung tâm thương, bệnh binh trên khắp mọi miền đất nước. Với những món quà trao tặng, tuy không lớn, nhưng là liều thuốc động viên tinh thần, tri ân đối với thế hệ đi trước. Những người đã góp xương máu, công sức vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mong các bác luôn kiên cường, cố gắng sống thật khỏe, thật vui, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo”, nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu.

Đón nhận tấm lòng của Báo Tiền Phong và đơn vị tài trợ, ông Chu Vĩnh Hiệp - Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh Nghệ An cho hay, địa phương là một trong những tỉnh có số lượng người tham gia lực lượng TNXP rất đông với hơn 48.000 người qua các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc và các công trình xây dựng đất nước. Hiện toàn tỉnh có 18.700 hội viên, 20/21 Hội cựu TNXP cấp huyện, 380 Hội cấp xã và 1.488 Chi hội cấp thôn.

“Chúng tôi, những cựu TNXP rất vui mừng khi được đơn vị tài trợ, báo Tiền Phong đến thăm hỏi, động viên và tặng quà. Những món quà đã kịp thời động viên, lan tỏa tinh thần tri ân góp phần vơi bớt khó khăn trong cuộc sống đối với cựu TNXP”, ông Hiệp nói.

Xúc động buổi tri ân

Chiều cùng ngày, Báo Tiền Phong phối hợp Công ty CP Him Lam, hỗ trợ 50 triệu đồng và hệ thống nhà thuốc Long Châu (FPT Retail) trao tặng 136 suất quà (trị giá gần 50 triệu đồng) đến các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh tâm thần kinh Nghệ An và Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nghệ An.

Ông Nguyễn Thiếu Lâm - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tâm thần kinh Nghệ An xúc động chia sẻ, trong không khí tri ân ngày 27/7, trung tâm rất vui khi đón nhận tình cảm của báo Tiền Phong và nhà tài trợ. Ở trung tâm đang điều trị chăm sóc cho 75 thương bệnh binh, người có công với cách mạng.

“Chiến tranh đã lùi xa, nhưng còn hiện hữu trên người các thương, bệnh binh đang điều trị tại trung tâm. Các bác ở đây hoàn cảnh rất đặc biệt, không nhớ tên, cũng chẳng nhớ quê, ký ức về người thân, gia đình cũng mất đi. Nhưng ký ức thời chiến tranh vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi món quà tri ân được gửi đến động viên rất lớn đến tinh thần của các bác”, ông Lâm nói.

Tại buổi thăm hỏi, tặng quà, nhà báo Phùng Công Sưởng đã gửi lời hỏi thăm tới các bác thương, bệnh binh - những người đã hy sinh một phần xương máu, tuổi thanh xuân của mình trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

“Ngày hôm nay, khi đến với trung tâm, cảm xúc chúng cháu vẫn như ngày nào. Được nhìn lại những gương mặt, những bộ quần áo, những cái bắt tay rất ấm áp, thực sự xúc động. Chúng cháu luôn tri ân những sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Món quà tuy không nhiều, nhưng là liều thuốc động viên tinh thần, để động viên các bác thương, bệnh binh. Mong các bác luôn kiên cường, thể hiện bản lĩnh của bộ đội cụ Hồ sống thật khỏe, thật vui, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Tổng Biên tập Phùng Công Sưởng bày tỏ lòng cảm ơn các đơn vị đồng hành trong thời gian qua đã cùng với báo thực hiện những chương trình tri ân ý nghĩa.Trong thời gian tới, báo Tiền Phong mong muốn sẽ nhận được sự đồng hành để được gần, được thăm, được thể hiện tình cảm với những người có công với cách mạng.

Chiều cùng ngày, báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Him Lam trao tặng những phần quà ý nghĩa với tổng trị giá 20 triệu đồng cho các bác thương, bệnh binh, người có công với cách mạng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An (xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An).

Ông Phạm Thành Trụ - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An cho biết, hiện đơn vị có 36 cán bộ đang điều trị, chăm sóc cho 57 thương bệnh binh, người có công. Trong đó, có 55 người là thương bệnh binh nặng. Hai người là vợ liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa. Đón nhận những món quà ý nghĩa, ông Phạm Thành Trụ gửi lời cảm ơn tới báo Tiền Phong, các nhà hảo tâm đã luôn dành những tình cảm đặc biệt cho Trung tâm, cho các bác thương, bệnh binh đang điều trị tại đây.

“Những món quà vô cùng ý nghĩa lớn lao sẽ góp một phần đền ơn đáp nghĩa, những hy sinh xương máu của các bác, các anh, các chị thương, bệnh binh. Thay mặt cho các bác, các cán bộ của đơn vị xin cảm ơn tấm lòng của báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm”, ông Trụ nói.

Trong buổi trao quà, nhà thuốc Long Châu đã trao tặng 75 túi thuốc cho các bác thương, bệnh binh, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tâm thần kinh Nghệ An; Trao tặng 55 túi thuốc cho các bác thương, bệnh binh, người có công đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.