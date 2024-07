Thăm hỏi, tặng quà các thương binh nặng tại Thanh Hoá và Ninh Bình

TPO - Ngày 23/7, Công ty Cổ phần Him Lam phối hợp cùng báo Tiền Phong thực hiện chương trình thăm hỏi, tặng quà các Trung tâm điều dưỡng Thương binh - Người có công Thanh Hoá và Nho Quan (Ninh Bình) nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2947 - 27/7/2024).

Đoàn của Công ty cổ phần Him Lam do ông Nguyễn Huy Thiêm – Giám đốc truyền thông dẫn đầu. Đoàn báo Tiền Phong do đồng chí Lê Minh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn làm Trưởng đoàn. Tham dự chương trình còn có nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong.



Công ty Cổ phần Him Lam là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Bất động sản tại Việt Nam. Liên tục trong 5 năm qua, mỗi dịp 27/7 hằng năm, thông qua báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần Him Lam dành hơn 300 triệu đồng để đi thăm hỏi, tặng quà các bác thương binh nặng trên toàn quốc.