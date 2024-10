Bão số 6 đổ bộ, nước biển dâng cao, cây xanh gãy đổ la liệt

TPO - Do ảnh hưởng của bão Tra Mi (bão số 6) nhiều địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rất to, nước dâng gây ngập nhiều tuyến đường. Trong khi đó tại Đà Nẵng, mưa to, gió lớn khiến nhiều cây xanh bị ngã đổ, bật gốc nằm la liệt trên đường.

Bão trên đất liền Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 12h hôm nay, vị trí tâm bão số 6 ở khoảng 16.1 độ Vĩ Bắc; 108.0 độ Kinh Đông, trên đất liền Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất: Cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15km/h. Thừa Thiên-Huế: Gió giật đổ cây xanh, yêu cầu người dân không ra đường Quảng Nam mưa lớn, gió giật bật gốc cây ở Hội An TPHCM mưa rất lớn do ảnh hưởng bão số 6 Trà Mi Người dân Đà Nẵng gấp rút kê cao đồ đạc chạy mưa lụt Bão số 6 dị thường, Phó Thủ tướng chỉ đạo triển khai công tác ứng phó Sáng 27/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và trực tuyến tới 8 địa phương: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum để chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 6. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, "Bão Trà Mi khác với thông thường, cơn bão này đổ bộ vào đất liền khu vực nam Quảng Trị đến bắc Quảng Nam rồi sẽ quay ra phía Biển Đông, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, do vậy gió mạnh trên biển sẽ kéo dài đến đêm mai - ngày 28/10". Về lượng mưa sẽ kéo dài từ ngày 27/10 đến 2, 3 ngày tới. Đại diện Đài Khí tượng thủy văn Quảng Trị cho biết, sáng 27/10, tâm bão đã tiến sát vùng biển của tỉnh Quảng Trị, gió mạnh cấp 8 - 9. Về lượng mưa, ở khu vực Đồng Bằng có mưa từ 100 - 200mm, có nơi ven biển trên 200 - 250mm, vùng núi từ 50 - 100mm, nhiều điểm ở phía Tây Nam tỉnh có mưa từ 150 - 180mm. Đại diện Bộ Quốc Phòng cho biết, ngay từ khi cơn bão hình thành, đơn vị đã huy động 275.480 người, trong đó có hơn 80.019 bộ đội, dân quân tự vệ 199.461, 12.503 phương tiện quân sự các loại, sẵn sàng ứng phó với cơn bão này. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, cơ chế hoạt động của cơn bão số 6 rất đặc biệt, khi bão vào đến đất liền lại quay ra phía Biển Đông. Đồng thời, theo dự báo của nhiều cơ quan khí tượng quốc tế thì đầu tháng 11 hình thành một vùng áp thấp có thể mạnh lên thành bão, công tác dự báo cần cụ thể, dự báo sớm cho người dân. "Vừa rồi, chúng ta đã sử dụng các loại thiết bị bay không người lái để kiểm tra, phát hiện các vết nứt trên đồi để đưa ra dự báo, cảnh báo, di dời được dân cư. Tôi đề nghị Bộ Quốc phòng với tinh thần hỗ trợ, phối hợp giúp cho các địa phương khảo sát tình trạng nứt, gãy ở khu vực tập trung đông dân cư, có bản đồ đứt gãy về địa chất để có thể giảm bớt thiệt hại của cơn bão này", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, các tập đoàn viễn thông phối hợp chặt chẽ với các địa phương để duy trì kết nối thông tin ở các khu vực dễ bị chia cắt, nhằm duy trì sản xuất, phát triển kinh tế. "Công tác dự báo cần sát sao hơn, đề nghị các cơ quan truyền thông tích cực thông tin về tính chất phức tạp của cơn bão Trà Mi", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói. (PV) Sóng biển dâng cao trên đảo Cù Lao Chàm Tại bãi tắm Cửa Đại, Hội An, sóng vượt qua đoạn đê đánh thẳng vào bờ gây sạt lở một đoạn ngắn 20m. Còn khu vực ven biển Hội An có sóng lớn, biển động dữ dội, gió cấp 6-7. Nước biển tràn vào bờ ở Thừa Thiên Huế Hiện tại, khu vực ven biển Thuận An, TP Huế đã ngớt mưa. Tuy nhiên, tuyến đường chính dẫn về cửa biển bị ngập sâu, nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Để giúp dân, TP Huế đã điều động nhiều lực lượng đến hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt. Huy động xe thiết giáp sẵn sàng cứu nạn Sáng 27/10, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng điều động 4 xe thiết giáp về trung tâm thành phố để sẵn sàng cứu nạn khi bão số 6 (bão Trà Mi) gây thiệt hại. Đây là thiết giáp thuộc Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 699 (Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng), trong đó 3 xe ứng trực tại Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, 1 xe ứng trực tại UBND Q.Liên Chiểu để phục vụ cho khu vực đường Mẹ Suốt thường xuyên ngập sâu ở P .Hòa Khánh Nam. Tiếp tục cập nhật... Duy Quốc