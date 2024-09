Bão số 4 đổ bộ chiều nay, giật cấp 11

Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4, sau đó là hoàn lưu bão, từ ngày 19/9 đến đêm 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm, riêng Quảng Trị - Đà Nẵng ngày hôm nay có khả năng xảy ra mưa cường suất lớn hơn 150mm trong 6 giờ, gây ngập úng nhanh trên diện rộng ở những khu vực trũng thấp.

Do hoàn lưu bão rộng, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi hôm nay và ngày mai cũng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-170mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Ngoài ra, ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Đà Nẵng cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5m, kết hợp với triều cao và sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng, thấp vào chiều tối ngày 19/9.