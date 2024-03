Bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất lần thứ 5: An toàn, chất lượng, tiến độ, tối ưu chi phí

Vào ngày 15/3/2024, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sẽ tiến hành dừng máy và thực hiện Bảo dưỡng tổng thể lần thứ 5 (BDTT lần 5) Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm của BSR trong năm 2024 với thời gian thực hiện dự kiến trong 48 ngày, đáp ứng 4 mục tiêu: An toàn, Chất lượng, Tiến độ và Tối ưu Chi phí.

Nhìn lại những thắng lợi của BDTT lần 4

Đợt BDTT lần 4 diễn ra trong 51 ngày, từ ngày 12/8 đến ngày 01/10/2020. Khác với những lần bảo dưỡng trước, BDTT lần 4 gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19, thời tiết mưa bão, thiếu hụt nguồn nhân lực có tay nghề cao, tuổi thọ thiết bị nhà máy sau hơn 10 năm vận hành.

Để thực hiện bảo dưỡng trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, NLĐ BSR và nhân sự các nhà thầu đã nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Cũng tại thời điểm này, nhiều chuyên gia, kỹ sư từ nước ngoài không thể vào Việt Nam do số lượng các chuyến bay quốc tế bị hạn chế vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Với sự hỗ trợ tích cực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), BSR đã nỗ lực, phối hợp các Bộ, ban ngành, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi để đưa 255 chuyên gia từ 16 quốc gia, không nhiễm dịch Covid-19 đến Việt Nam để thực hiện cho đợt BDTT lần 4.

Ở kỳ BDTT lần 4 năm 2020, NMLD Dung Quất có 7 gói thầu chính cần thực hiện. Tổng các đầu mục công việc cần làm là 7.458 mục, BSR tự đảm nhận thực hiện hơn 3.200 đầu mục công việc. Tổng số nhân sự thực hiện bảo dưỡng lúc bấy giờ là gần 4.700 người tham gia. Qua 51 ngày đêm, BDTT lần 4 hoàn thành đảm bảo và đạt hơn 1,4 triệu giờ công an toàn, không có tai nạn lao động.

Ông Trần Tấn Chức - Trưởng ban BDSC BSR cho biết: Trong 7 gói thầu tại kỳ BDTT lần 4, gói thầu số 1 được đánh giá có độ phức tạp nhất với các hạng mục công việc chính là thay thế, sửa chữa 4 cyclone thứ cấp CT-1504 của tháp tái sinh tầng 2 và bảo dưỡng van. Công việc gặp nhiều khó khăn do việc sửa chữa, bảo dưỡng các vật liệu bằng nước cao áp; nâng hạ, cân chỉnh, lắp đặt và sửa chữa 18 tấn vật liệu cách nhiệt bên trong không gian chỉ đủ cho một người làm việc. Bên cạnh đó, mỗi cyclone có kích thước 12m, nặng 5 tấn và được thực hiện trong không gian hạn chế, nhiều công việc phải triển khai đồng thời nên đội ngũ nhân sự thực hiện công việc đã gặp rất nhiều thách thức. Nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh của các chuyên gia, kỹ sư, gói thầu số 1 đã được thực hiện thành công, đảm bảo an toàn, chất lượng.

Trong đợt BDTT lần 4 năm 2020, phao SPM (phao rót dầu thô) lần đầu được bảo dưỡng sau hơn 10 năm vận hành. Do đó, công tác bảo dưỡng phao SPM cũng gặp không ít khó khăn trong điều kiện thiếu hụt chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm và tình hình thời tiết khắc nghiệt, bão số 5 chuẩn bị đổ bộ vào khu vực biển Dung Quất.

Trong 7 gói thầu chính, đối với các gói công việc do BSR tự thực hiện, nhiều hạng mục công việc phức tạp, lần đầu tiên thực hiện tại BSR như nâng cấp hệ thống MCS, DCS, ESD… đều đã được BSR thực hiện đảm bảo an toàn, chất lượng và thành công.

Tại kỳ bảo dưỡng năm 2020, nhiều giải pháp quản trị và kỹ thuật mới lần đầu tiên được áp dụng, mang lại lợi ích về kinh tế, cũng như tiến độ. Nhờ đó, ngày 31/9/2020, NMLD Dung Quất đã sản xuất ra dòng sản phẩm đầu tiên sau đợt bảo dưỡng và ngày 01/10/2020, tất cả các phân xưởng của Nhà máy đã được nạp liệu, khởi động lại an toàn, đánh dấu kết thúc đợt BDTT NMLD Dung Quất lần 4 thành công đạt 4 mục tiêu đề ra: an toàn, chất lượng, tiến độ và tối ưu chi phí.

Sẵn sàng thực hiện, quyết tâm hoàn thành BDTT lần 5

BSR đặt ra 4 mục tiêu cho BDTT lần 5: An toàn: Không có sự cố tai nạn gây mất giờ công an toàn, cháy nổ, an ninh; Chất lượng: không có sự cố về rò rỉ, không có công việc phải làm lại, không có hot sport trong 4 năm vận hành tiếp theo; Tiến độ: đảm bảo tiến độ được phê duyệt; Chi phí: không vượt chi phí được phê duyệt, phấn đấu tiết giảm 5-10% chi phí.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho BDTT lần 5 đã hoàn thành như xây dựng và trình phê duyệt các KPI, sơ đồ tổ chức cho công tác chuẩn bị BDTT lần 5, xây dựng danh mục công việc, bóc tách khối lượng vật tư/dịch vụ và chi phí, mua sắm hàng hoá dịch vụ, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kế hoạch triển khai. Tại kỳ bảo dưỡng lần này, BSR và các nhà thầu sẽ thực hiện bảo dưỡng 546 thiết bị cơ khí tĩnh, 977 thiết bị đường ống, 67 thiết bị cơ khí, 275 thiết bị điện, 3.195 thiết bị tự động hoá và 67 dự án cải tiến (MOC) và 07 dự án Tie-in.

Tại kỳ BDTT lần 5 này, BSR sẽ thực hiện 06 dự án dịch vụ chính liên quan đến thiết bị cơ khí tĩnh và đường ống do liên danh các nhà thầu, dịch vụ bên ngoài thực hiện; 04 dự án liên quan đến thiết bị điện, thiết bị quay, tự động hoá và tháo lắp van sẽ do BSR tổ chức triển khai thực hiện, ngoài ra còn có 01 dự án ICS và 01 dự án xúc rửa hóa chất trong giai đoạn dừng máy (Chemical cleaning). Với hơn 14 Nhà thầu, hơn 135 chuyên gia (Nhà sản xuất, Nhà bản quyền & tư vấn thiết kế, kiểm tra & tư vấn độc lập, giám sát bảo dưỡng) trong và ngoài nước tham gia thực hiện cùng với BSR.

“Đường găng tiến độ” của BDTT lần 5 sẽ gồm các công việc lớn như thực hiện sửa chữa/thay thế airing tại khu vực RFCC (Phân xưởng cracking xúc tác); thay thế slive valve: SV-1501, SV-1503; thay thế Center pipe tại tháp tái sinh R-1304; cải hoán/cải tiến tháp T-1107; đại tu các máy nén quan trọng C-1551, C-2401, C-1301… Theo đó, giải pháp kỹ thuật được BSR định hướng áp dụng ở BDTT lần 5 lần này là giải pháp gia công chế tạo sẵn hệ thống đường ống hút và nâng công suất máy hút xúc tác nóng tại phân xưởng RFCC; giải pháp thiết kế, lắp đặt giàn giáo dạng phân tầng để thực hiện song song các công việc trong các tháp tái sinh và tháp phản ứng D-1501/1502/1503 cụm R&R của phân xưởng RFCC; áp dụng giải pháp mô phỏng 3D/4D trong quá trình xây dựng biện pháp thi công tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị….

Sau lần BDTT lần 5 này, NMLD Dung Quất sẽ nâng thời gian giữa các kỳ bảo dưỡng tổng thể là 4 năm - đồng bộ với dự án nâng cấp và mở rộng đang được triển khai. Để thực hiện thành công BDTT lần 5, BSR đặt ra khẩu hiệu là “We are one team - One goal” (tạm dịch: một đội ngũ - một mục tiêu). Mục tiêu xuyên suốt của BDTT lần 5 NMLD Dung Quất sẽ là An toàn, Chất lượng, Tiến độ, Tối ưu chi phí.