Bảng B bóng đá nam Olympic Tokyo: Kịch bản hy hữu xảy ra, khó lường lượt cuối

TPO - Sau khi khép lại loạt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam Olympic 2020, đã xảy ra một kịch bản hy hữu khi cả 4 đội đều có 3 điểm.

Sau bất ngờ ở lượt trận đầu khi đánh bại ứng viên vô địch Argentina 2-0, Olympic New Zealand rất tự tin tiếp đón Honduras . Thực tế là họ đã sớm vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 10. Nhưng ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, đại diện châu Úc đã bị đối thủ san bằng tỷ số 1-1 bằng pha đánh đầu dễ dàng của Jose Reyes.

Diễn biến trong hiệp 2 không khác 45 phút đầu là bao, khi New Zealand vươn lên dẫn bàn từ sớm. Ngay phút thứ 4 của hiệp 2, trong tình huống dứt điểm đầu tiên, Chris Wood đã tung ra cú đá đẳng cấp đưa bóng găm thẳng vào góc cao làm rung mành lưới nâng tỷ số lên 2-1.

Sau đó, New Zealand chủ trương chơi chắc chắn hòng bảo toàn cách biệt. Trong khi đó Honduras thay một lúc 4 cầu thủ để dồn sức cho mặt trận tấn công. Và kế hoạch của họ đã có tác dụng. Phút 78, Obregon cân bằng tỷ số 2-2 rồi sau đó 9 phút, Rivas xử lý rất kỹ thuật với cú đá hiểm hóc đưa bóng đi chìm khiến thủ thành đối phương đành bó tay.

2 bàn thua chóng vánh trong thời gian cuối khiến các cầu thủ New Zealand không thể gượng dậy trong những phút ít ỏi. Thời gian cuối họ chỉ biết treo bóng vào cầu may và điều đó không làm khó hàng thủ của Honduras . Kết cục, New Zealand chấp nhận thua 2-3.

Trong trận đấu muộn giữa Hàn Quốc và Romania lúc 18h00 hôm nay, đại diện châu Á đã trải qua 90 phút khá may mắn. Trong hiệp 1, họ không sút trúng đích lần nào nhưng vẫn có được bàn thắng. Đó là pha phản lưới nhà của một cầu thủ Romania ở phút 27.

Rồi đến hết hiệp 1, đại diện châu Âu lại mất người. Đó là lý do Hàn Quốc có thể thi đấu ung dung trong hiệp 2. Phút 59, ngay ở pha dứt điểm trúng đích đầu tiên trong trận, họ đã nhân đôi cách biệt. Nhận bóng ngay trước vòng cấm trong tư thế khá thoải mái, Lee Dong-Gyeong dễ dàng đưa bóng vào góc hiểm làm thủ môn bên phía Romania bất lực.

Sau đó, Hàn Quốc chủ trương giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn lợi thế. Điều đó khiến Romania trong thế mất người không thể làm được gì. Chẳng những vậy, họ còn nhận thêm 2 bàn thua ở 10 phút cuối trận để qua đó hứng chịu thảm bại 0-4 trước Hàn Quốc.

Đáng chú ý, Hàn Quốc ghi 4 bàn chỉ sau 3 pha dứt điểm trúng đích. Họ có 1 bàn phản lưới và 3 lần sút cầu môn đều thành bàn, tỷ lệ thành công 100%. Thắng lợi này đưa Hàn Quốc lên đầu bảng B do hơn 3 đội còn lại về hiệu số. Cả bốn đội đều bỏ túi 3 điểm, do vậy bảng B sẽ gay cấn đến loạt trận cuối cùng.