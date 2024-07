TPO - Bản tin tình nguyện đợt 1

Chiều 22.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện các bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tới thăm hỏi, tặng quà lực lượng công nhân và đoàn viên thanh niên tham gia thi công, hỗ trợ thi công đường dây 500 kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại các công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động chia sẻ: “Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cung ứng điện cho các vùng, miền, do đó các đơn vị phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để hoàn thành dự án đúng tiến độ. Trong quá trình làm phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm”.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao tiến độ của dự án 500kV mạch 3, tinh thần chủ động, quyết tâm cao nhất, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ được giao của các địa phương và các lực lượng tham gia dự án. Trước đó, không ai nghĩ rằng, công trình dài 519 km, với 1.138 km đường dây sẽ hoàn thành trong khoảng 6 tháng.

Trước sự cấp bách của dự án đường dây 500kV mạch 3, những màu áo xanh thanh niên đã “đua thời gian, vượt thời tiết”, đồng hành cùng các lực lượng trên các công trường, bắt đầu hành trình hơn 30 ngày đêm, nỗ lực, hoàn thiện công trình.

Xác định việc hỗ trợ triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 là công việc quan trọng, cấp bách, hưởng ứng Đợt thi đua cao điểm của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, 9 tỉnh Đoàn được triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ.

9 đơn vị có đường dây 500kV đi qua gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên đã triển khai 465 đội hình với 6.302 thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ giải phóng mặt bằng tuyến hành lang đường dây 500 kV; hỗ trợ thi công vận chuyển vật liệu, kéo dây điện tại các khoảng cột...

Ngày 30/6/2024, 9/9 đơn vị đã hỗ trợ hoàn thành tháo dỡ 266 ngôi nhà, 146 chuồng trại và vật kiến trúc; giải tỏa, phát quang 176 ha rừng và chặt hạ 22.991 cây tại khu vực đồng bằng, khu vực dân cư nơi có hành lang tuyến đường dây 500kV đi qua để bàn giao mặt bằng thi công công trình.

Tính đến thời điểm ngày 30/6/2024, các tỉnh, thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đã hoàn thiện cơ bản công tác triển khai Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2024 với việc hỗ trợ chính ở các kỳ thi: kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 và các kỳ thi đánh giá năng lực.

Trong đợt 1 của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024, trên cả nước đã thành lập đội hình tình nguyện, trên cả nước, các đơn vị đã thành lập 7.098 đội hình với 344.653 chiến sĩ tình nguyện.

Hà Nội: Ngày 27/6, đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà, động viên tình nguyện viên chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại điểm thi Trường THPT Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) và điểm thi Trường THCS Yên Hoà (quận Cầu Giấy). Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, có gần 109.000 thí sinh dự thi tại 196 điểm thi trên địa bàn Thành phố. Đồng hành cùng sĩ tử mùa thi, thành đoàn TP. Hà Nội tuyển chọn và tập huấn cho hơn 5000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi tại 196 điểm thi, đảm bảo bố trí từ 15 - 20 tình nguyện viên ngoài cổng trường tại buổi thi; tham gia phân luồng giao thông, hướng dẫn các thí sinh đảm bảo khoảng cách an toàn, hướng dẫn các thí sinh tìm vị trí phòng thi; hỗ trợ nước uống, thực hiện hướng dẫn, phân luồng các thí sinh vào phòng thi.

TP. Hồ Chí Minh: Ngày 27/6, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã đến các cụm thi tại TP. HCM để thăm hỏi, động viên thanh niên tình nguyện viên tham gia Chương trình Tiếp sức mùa thi 2024. Năm nay, toàn Thành phố có 162 điểm thi. Các đội hình sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi đang triển khai nhiều nội dung hoạt động tư vấn, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh về phòng thi, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ xe đúng quy định, phối hợp cảnh sát giao thông phân luồng giao thông tại điểm thi… Các đội hình cũng triển khai nội dung cổ vũ thí sinh bằng các sản phẩm do chính tay sinh viên tình nguyện thực hiện, phát tặng vật phẩm, nước uống, bút viết, văn phòng phẩm, sẵn sàng các phương án hỗ trợ khẩn cấp cho thí sinh gặp khó khăn.

Hậu Giang: Sáng 26/6, Đoàn công tác Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các Đội hình Tiếp sức mùa thi tại điểm Trường THPT Vị Thanh, thành phố Vị Thành và điểm Trường THPT Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có 20 điểm thi, với 7.286 thí sinh. Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã thành lập 36 đội hình, với 489 tình nguyện viên để kịp thời hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Tuổi trẻ Công an nhân dân: Thành lập hơn 3.000 đội hình với sự tham gia của hơn 15.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia Tiếp sức mùa thi tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024. Các đội hình tình nguyện của tuổi trẻ CAND triển khai nhiều tổ tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền về Đề án 06; tổ xung kích đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi; tổ tiếp nhận thông tin hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh qua đường dây nóng; các Đội xe tình nguyện hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tới các địa điểm thi… được tổ chức đồng loạt, đã góp phần cổ vũ, động viên tinh thần, hỗ trợ, tiếp sức cho các sĩ tử tham gia kỳ thị với điều kiện tốt nhất.

Đã có 5.786 đội hình sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh với 467.714 sinh viên ở 884 trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước, tham gia triển khai. Chiến dịch mùa hè xanh sẽ diễn ra cao điểm vào tháng 7, các tỉnh, thành đoàn đã chủ động thành lập sớm các đội hình để tập huấn trang bị các kiến thức, kỹ năng cơ bản.

Bình thuận:Ngày 13/6, đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn cùng đoàn công tác đã tới thăm, động viên và tặng quà các đội hình tình nguyện Kỳ nghỉ hồng, Mùa hè xanh tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Đội hình tham gia Chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng - Mùa hè xanh" và hành trình tuổi trẻ Bình Dương vì biển đảo quê hương năm 2024 tại Huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận từ ngày 09 - 15/6 với nhiều nội dung, công trình phần việc, nổi bật là tham gia thực hiện công trình thanh niên "Tô điểm bờ kè biển" và công trình "Tô điểm tuyến đường cờ nâng bước nông thôn". Dưới cái nắng mùa hè gần 35 độ cùng với gió và các biển liên tục thổi vào, các chiến sĩ tình nguyện vẫn miệt mài thực hiện các công trình với mong muốn tổ điểm thêm sắc màu tuổi trẻ, góp phần xây dựng biển đảo quê hương ngày càng xinh đẹp, văn minh.

Vĩnh Long: Ngày 24/6, Đoàn công tác T.Ư Đoàn do đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và động viên các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh ở mặt trận xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Tại mặt trận xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long hiện có gần 30 chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đang tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Nhân dịp này, đoàn công tác đến tham quan trực tiếp và dự khánh thành Công trình thanh niên thi công lắp đặt đường ống nước sạch dài 600m tại xã Tân Thành; đồng thời tặng quà và nhiều nhu yếu phẩm như: mì gói, bột ngũ cốc, sữa,... cho đội hình tình nguyện.

Bình Định, Đồng Nai: Hưởng ứng Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2024; Nhằm tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Bình Định và Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai phối hợp tổ chức Ngày hội “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” năm 2024, tại xã đảo Nhơn Châu (Cù Lao Xanh), thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với các hoạt động nổi bật: Tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nhơn Châu; Tổ chức Chương trình “Hành trình sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2024, Chào cờ tại Cột cờ Tổ quốc trên xã đảo Nhơn Châu; Thăm tặng 100 cờ Tổ quốc và 05 tủ thuốc y tế cho ngư dân vươn khơi bám biển; Thăm tặng quà các gia đình chính sách, đại đội Hỗn hợp D30 và Đồn Biên phòng Nhơn Châu; Ra quân “Hãy làm sạch biển”; Sửa chữa cột đèn lên Cột cờ Tổ quốc; Ra quân hỗ trợ người dân đăng ký Chữ ký số.

Đắk Lắk, Đắk Nông: Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024, tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình hoạt động tình nguyện quốc tế tại tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Các chuỗi hoạt động ý nghĩa đã được diễn ra ý nghĩa như: Khám tổng quát, tầm soát các bệnh về tim mạch, hô hấp, bệnh lý tai mũi họng, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 công nhân; thực hiện công trình trồng 50 cây xanh; tặng thuốc diệt muỗi phòng sốt xuất huyết; tặng 1 xe lăn cho trẻ em khuyết tật và 200 phần quà cho trẻ em.

Bến Tre: Sôi nổi cùng chương trình Mùa Hè Xanh, các bạn sinh viên của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) đã có mặt tại xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để thực hiện chiến dịch "Xóa điểm đen về rác". Với châm ngôn "Chiến sĩ IUH đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin", các bạn sinh viên không quản ngại trời nắng gắt, cùng nhau dọn dẹp vệ sinh tại các khu vực tập trung nhiều rác thải, nơi lâu nay đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương.

Trong 05 tuần triển khai, chiến dịch Hoa phượng đỏ với 5.889 đội hình tham gia, 454.136 chiến sĩ tình nguyện tại 4.189 trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên cả nước.

Hải Dương: Sáng 18/6, Tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức lễ ra quân chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2024. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn Trường học thành lập các đội hình chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và học sinh về mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch, huy động đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh đăng ký. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập hơn 70 đội hình tình nguyện, thu hút gần 2.400 chiến sĩ “Hoa phượng đỏ” tham gia.

Quảng Nam: 54/54 Đoàn các trường THPT, PTDTNT trên địa bàn tỉnh với hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên Quảng Nam hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”. Các Đội hình tình nguyện triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; dọn dẹp, vệ sinh khu tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; thu gom rác thải, trồng cây xanh trên các tuyến đường nông thôn, vẽ tranh bích họa,... Bên cạnh đó, một số đơn vị còn tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi, chú trọng đến việc rèn luyện các kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, đuối nước, tai nạn thương tích, bạo hành, xâm hại trẻ em.

Bình Dương: Sau gần 01 tháng phát động tới 100% các cơ sở Đoàn khối trường học triển khai Chiến dịch tình nguyện "Hoa Phượng đỏ", với những nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động, phong trào Đoàn, các chiến sĩ Hoa Phượng đỏ đã được Cấp ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn các Trường THPT ghi nhận và tạo điều kiện xem xét, giới thiệu và kết nạp vào Đảng. Đây đều là các đoàn viên ưu tú, xuất sắc trong các hoạt động như: Tiếp sức mùa thi, Chiến sỹ Hoa Phượng đỏ vì văn minh đô thị, các hoạt động phủ xanh đô thị,... Có thể thấy, Chiến dịch “Hoa Phượng đỏ” của thành phố phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên là học sinh, giáo viên trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; đồng thời, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tấm gương sáng để thế hệ trẻ phấn đấu, góp sức mình xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Trong đợt 1, Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng triển khai được tổng số 5.666 đội hình cùng với sự tham gia của 213.628 chiến sĩ tình nguyện của 9.596 cơ quan, đơn vị.

Tiền Giang: Sáng 29/6, tại xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2024 với sự tham gia của gần 200 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện Chợ Gạo. Trong khuôn khổ Lễ ra quân, đã ra mắt 6 Đội hình chuyên dành cho thanh niên công nhân, cán bộ, công chức, viên chức (cụ thể như: Đội hình Chăm sóc sức khỏe nhân dân, Đội hình Thanh niên công nhân, Đội hình An sinh xã hội - Thắp sáng ước mơ, Đội hình Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao, Đội hình Tri thức trẻ Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, Đội hình Tuyên truyền, giáo dục pháp luật và cải cách hành chính). Bên cạnh đó, tại chương trình đã trao các nguồn lực gồm: Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên, thanh niên, người dân tại các xã có điều kiện kinh tế khó khăn trên địa bàn tỉnh; Tổ chức trồng 800 cây hoàng yến tại huyện Cái Bè; Tổ chức 01 chương trình khám, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cai Lậy; Tổ chức Hội thi tuyên truyền pháp luật và cải cách hành chính; Trao tặng 1.000 quyển tập và 20 thùng sữa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Chợ Gạo;…

Đồng Tháp: Tổ chức 98 lượt ra quân thu gom, xử lý rác thải tại các điểm đen, điểm tồn đọng nước thải, rác thải; phát hoang bụi rậm hơn với tổng chiều hơn 17 km; khơi thông lòng kênh rạch, hướng dẫn, vận động gần 4.600 người dân bỏ rác đúng nơi quy định, triển khai hơn 168 mô hình “Đổi rác lấy quà”; tổ chức hơn 31 hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và các đối tượng chính sách; tổ chức 115 hoạt động dọn dẹp, sửa chữa nhà ở, vườn tược; thăm hỏi, tặng quà cho hơn 562 gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; xây mới 38 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; trao tặng hơn 2.381 suất học bổng cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Điện Biên: Tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè với các nội dung: tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy, phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em; tổ chức dọn vệ sinh đường nông thôn nội bản, khơi thông cống rãnh; sửa chữa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng; thắp sáng 01 đường giao thông nông thôn tại xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo với quãng đường dài 800 m; kêu gọi và đóng góp xây dựng 02 tuyến đường bê tông kiên cố có tổng chiều dài là 850m tại xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa. Tổng kinh phí hỗ trợ là 319 triệu đồng.

Trong đợt 1 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” được triển khai trên toàn quốc với 3.925 đội hình với 595.097 lượt chiến sĩ tình nguyện.

Hòa Bình: Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, Ngày truyền thống lực lượng CAND 19/8; phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, thể hiện sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ Công an tỉnh Hòa Bình đối với thế hệ cha anh đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện Đà Bắc cùng Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc đã hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nượng, trú tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc là thân nhân của Liệt sĩ CAND Nguyễn Văn Hảo, nguyên cán bộ Cảnh vệ CAND hy sinh năm 1953 trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Chương trình với sự tham gia của sinh viên Học viện ANND tham gia tình nguyện hè tại địa phương.

Phú Yên: sáng ngày 30/6/2024, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ cơ sở 02 đơn vị: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) phối hợp tổ chức chương trình từ thiện "Bữa cơm ấm tình quân dân" tại Bệnh viện sản nhi Phú Yên. Tại chương trình, đoàn viên, hội viên các đơn vị đã cấp phát miễn phí 300 suất cơm, bánh, sữa cho các em nhỏ và người nhà đang lưu trú và điều trị bệnh tại Bệnh viện.

Sóc Trăng: Sáng ngày 21/6, Ban Thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp tổ chức Chương trình “Vòng tay yêu thương” giúp đỡ, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Tại đây, đoàn công tác đã tặng 50 phần quà cho các em học sinh với số tiền trên 15 triệu đồng; tổ chức Quầy quần áo 0 đồng, Gian hàng buffet 0 đồng cho người dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho thanh thiếu nhi về an ninh an toàn không gian mạng, ứng xử văn hóa trên không gian mạng và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, để từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh, chấp hành tốt pháp luật.

Đà Nẵng: Sáng ngày 23-26/6/2024, hơn 500 đoàn viên, thanh niên của 13 đơn vị trực thuộc Thành Đoàn Đà Nẵng đã ra quân trục vớt bèo lục bình, khơi thông lối thoát nước cho hơn 20.000m2 tại Bàu Tre, thôn Trước Đông, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

Đoàn viên thanh niên cả nước tham gia phổ cập bơi cho thiếu nhi trong dịp hè: Trong dịp nghỉ hè, công tác phòng, chống đuối nước ở lứa tuổi thiếu nhi được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Do đó, hoạt động phổ cập bơi cho học sinh mang ý nghĩa quan trọng, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia.

Hà Tĩnh: Những ngày qua, Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 36-39 độ C. Để phục vụ nhu cầu nước uống cho người dân lao động, người đi đường, Tuổi trẻ Hà Tĩnh đã lập điểm cung cấp nước miễn phí giải nhiệt ngày nắng nóng.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, tại điểm thi duy nhất trên huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận, các tình nguyện viên tham gia Chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2024 tại đây luôn nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng.

Vì đặc thù ở địa phương không có trường đại học nên lực lượng tình nguyện viên tiếp sức không phải là sinh viên mà tất cả đều là học sinh lớp 10, 11 tham gia tiếp sức anh chị khóa trên đi thi. Dù là học sinh nhưng công tác chuẩn bị và tinh thần tiếp sức của các bạn không thua kém gì so với đội hình là những sinh viên ở đất liền.

Tại điểm thi, một nhóm phụ trách phát nước uống, sữa, bánh mì...; nhóm xếp thành 2 hàng dọc trước cổng trường với nụ cười rạng rỡ kèm theo các slogan lời chúc gửi đến thí sinh trước khi vào trường thi; một nhóm chuyên trách đội hình xe ôm túc trực để có thể ngay lập tức chạy đi hỗ trợ thí sinh khi có tình huống xảy ra; nhóm trực gian hàng các vật phẩm để phát nếu có thí sinh quên mang theo... Khi thí sinh vừa đến điểm thi, sau khi phát các vật phẩm hỗ trợ, tình nguyện viên hô vang các câu chúc: "2k6 mang 26+ về cho mẹ", "chơi hết mình làm hết sức các anh chị nhé", "tự tin vượt lên chính mình"...

Đội hình tiếp sức mùa thi tại đảo còn thực hiện mô hình "Nghìn lời chúc vượt vũ môn". Các bạn đã viết những lời chúc và vẽ kèm các bức hình để gửi đến thí sinh. Trên cổng thông tin của Đoàn trường, các bạn đã tiếp sức bằng cách thực hiện và đăng tải những video lời chúc gửi đến các anh chị trước ngày thi.

Anh Trần Minh Quý, Bí thư Đoàn Trường THPT Ngô Quyền (huyện đảo Phú Quý) cho biết dù là đàn em tiếp sức cho các anh chị nhưng tinh thần rất hăng say. "Rất nhiều bạn đã là năm thứ 2 đi tiếp sức, tức xuyên suốt 2 năm lớp 10 và 11 đều tham gia. Thậm chí có những học sinh lớp 12 và tham gia kỳ thi này mà cũng nói muốn được đi tiếp sức. Các em bảo đến sớm để tiếp sức rồi sau đó vào phòng thi nhưng mình không cho, vì đi thi thì làm sao tiếp sức được. Với các em học sinh, khi đã một lần tham gia tiếp sức mùa thi thì các năm sau vẫn cứ mong được đi nữa".

Đây là năm thứ 2 tham gia Tiếp sức mùa thi, Võ Đông Nghi, lớp 11A2, hừng hực khí thế chia sẻ: "Em thấy tham gia tiếp sức rất ý nghĩa. Em luôn nghĩ khi mình đi tiếp sức cho các anh chị như thế này thì năm sau cũng sẽ được các em tiếp sức lại cho mình. Em thấy hạnh phúc nhất là những lúc viết lời chúc, vì đó chính là những lời yêu thương của tụi em gửi tặng các anh chị, cũng là sự động viên tinh thần để các anh chị hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng trong đời học sinh".