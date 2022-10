Bản tin Hình sự: Triệt phá đường dây môi giới mại dâm ở Bảo Lộc

TPO - TIN NÓNG ngày 9/10: Bắt Chủ tịch một công ty tang lễ ở Nam Định; Gã con rể gây án mạng kinh hoàng rồi đến công an đầu thú; Bắt đối tượng xã hội 'số má' ở Bắc Giang; Chân dung 2 gái xinh cầm đầu đường dây bán dâm...

Kiểm tra một khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), công an bắt quả tang 3 cặp nam, nữ có hành vi mua bán dâm. Qua lời khai ban đầu, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp Bùi Hữu Hoàng (32 tuổi), Nguyễn Thanh Trúc (25 tuổi) và Tạ Ngọc Diễn Hằng (25 tuổi) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng mạng xã hội lập nhóm kín rồi tuyển gái bán dâm. Khi có khách, Trúc, Hằng sẽ điều gái bán dâm đến phục vụ với giá 3 triệu đồng/lượt, còn qua đêm 6 triệu đồng. Nhóm môi giới sẽ lấy tiền công một triệu đồng, trong đó Hoàng hưởng 50%, Hằng và Trúc chia nhau 50% còn lại. (Xem chi tiết)

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo truy tố Lê Ngọc Ninh (SN 1969) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1989, con nuôi của Ninh) về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn chuyện mời rượu tại bếp ăn của trụ sở Viện KSND huyện Phúc Thọ nên Ninh gọi Sơn đến giúp mình giải quyết. Tại đây, Sơn dùng chân, tay đấm đá nhiều lần vào đầu, khiến ông Nguyễn Đỗ Tỵ (SN 1965) bất tỉnh, gục xuống đường và tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

Công an Nam Định đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Đình Giao (59 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trước đó, công an Nam Định nhận được đơn tố giác ông Giao có nhiều sai phạm trong quá trình điều hành công ty. Trong đó có việc, điều hành công ty không đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật; trốn thuế. (Xem chi tiết)

Công an Hà Nam đã mời Nguyễn Kiên Quyết (SN 1982) lên làm việc sau khi phát hiện Quyết tự ý soạn thảo, đăng tải, bình luận thông tin thất thiệt trên mạng xã hội Facebook, gây hoang mang dư luận, tác động, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các ngân hàng và tình hình an ninh, trật tự xã hội. (Xem chi tiết)

Xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị N.T.N.D (21 tuổi, Vĩnh Long) tại nhà mẹ vợ, Nguyễn Minh Quang (34 tuổi) dùng dao chém chị D, khiến nạn nhân chết tại chỗ. Mẹ chị D vào can ngăn cũng bị chém gây thương tích. Quang sau đó đưa con gái về nhà ở huyện Dầu Tiếng rồi đến công an đầu thú. Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang điều tra vụ án mạng. (Xem chi tiết)

Công an TP Huế vừa triệu tập N.Q.H (SN 1999) để xác minh, làm rõ hành vi đăng thông tin lên mạng xã hội sai sự thật gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trước đó, H thấy khu vực cây xăng tập trung đông người và nghe được thông tin rằng có 4 người phụ nữ bắt cóc trẻ em, nên sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh và phát trực tiếp lên Facebook với nội dung "bắt cóc tại cây xăng Hương Vinh, mọi người có con nhỏ cẩn thận". Tuy nhiên, qua xác minh của công an, 4 phụ nữ nêu trên sống lang thang xin ăn, không có việc bắt cóc trẻ em. (Xem chi tiết)

Công an huyện Hiệp Hòa vừa tạm giữ Phạm Văn Vượng (SN 1981, trú tại Tổ dân phố số 3, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa) - đối tượng xã hội “số má” trên địa bàn, có biểu hiện hoạt động phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, Vượng cho rằng anh C.T.Q tung tin đồn làm ảnh hưởng đến uy tín của mình, nên liên tục uy hiếp và yêu cầu anh Q phải giải quyết rõ ràng. Sau đó, Vượng uy hiếp, ép anh Q viết giấy vay nợ 200 triệu đồng. (Xem chi tiết)