Bản tin Hình sự: Rủ thiếu nữ 15 tuổi quan hệ nhiều lần rồi vượt biên bỏ trốn

TPO - TIN NÓNG ngày 15/10: Rủ thiếu nữ 15 tuổi quan hệ nhiều lần rồi vượt biên bỏ trốn; Lại phát hiện một thi thể chết cháy tại bãi đất trống ở Bình Dương; Bộ Công an yêu cầu định giá loạt cây xanh trồng ở Hà Nội; Lôi kéo nhiều người tham gia trò 'Cho trước, nhận sau' rồi chiếm đoạt tiền, bỏ trốn;...

Cao Minh Quang (21 tuổi, trú tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) quen biết N.N.H. (sinh năm 2006) qua mạng xã hội. Khi nảy sinh tình cảm, Quang rủ H. vào nhà nghỉ quan hệ tình dục nhiều lần (thời điểm này H. chưa đủ 16 tuổi). Gia đình H. phát hiện sự việc, trình báo lên cơ quan công an. Biết mình bị tố cáo, Quang trốn khỏi địa phương và vượt biên sang Campuchia. Chiều 11/10, Quang đã bị cơ quan chức năng bắt giữ tại Campuchia khi đang trốn truy nã tại đây. Công an huyện Châu Thành đã tiếp nhận người này để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan định giá các loại cây xanh được trồng trên đường phố Hà Nội trong giai đoạn 2016-2018. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện có nhiều sai phạm trong việc thực hiện chương trình trồng mới, thay thế, bổ sung, chăm sóc cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội nên đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cho xác minh, điều tra. (Xem chi tiết)

Người dân đi gần quốc lộ 1K, thuộc khu phố Nội Hoá 1, phường Bình An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phát hiện ở một bãi đất trống có một thi thể người trong tình trạng cháy đen gần chiếc xe máy nên trình báo. Qua xác minh, công an xác định danh tính nạn nhân là ông T.Q.B (63 tuổi, quê Đồng Nai). Theo thông tin từ người nhà cung cấp, do bị chứng mất ngủ nên ông B đi khám bệnh sau đó về nhà và tiếp tục lấy xe máy đi cho đến khi phát hiện vụ việc. Công an TP Dĩ An đang điều tra, làm rõ nguyên nhân. (Xem chi tiết)

Trong lúc ngồi uống bia trên đường Võ Thị Sáu, khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh (TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn do nói chuyện to tiếng dẫn đến đánh nhau. Hậu quả vụ hỗn chiến làm 2 người chết, 1 người bị thương. Nạn nhân vụ án mạng được xác định là Nguyễn Hùng Lý (SN 2004) và Phan Gia Huy (SN 2002, cùng quê tỉnh Bình Dương). Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 8 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa tiếp nhận đối tượng Vương Đình Trung (SN 1991, trú tại tỉnh Bắc Ninh), bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản) từ Công an tỉnh Gia Lai. Theo điều tra ban đầu, Trung và Bùi Văn Bính (SN 1983, trú tỉnh Nam Định) cùng tham gia đầu tư tài chính “Cho trước, nhận sau” trên trang Web: m5city. Sau đó, 2 đối tượng đã lôi kéo, dụ dỗ, chiếm đoạt tài sản của 9 nạn nhân trên địa bàn huyện Tràng Định, Lạng Sơn chuyển tiền tới 20 số tài khoản ngân hàng khác nhau với tổng số tiền hơn 143 triệu đồng, rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành các thông báo về kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp Bộ về ba dự án tại Phan Thiết (Bình Thuận). Qua đó cho thấy số tiền mà cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã áp giá thu đối với các dự án này thấp hơn hàng nghìn tỷ đồng so với kết luận định giá. Trong đó, dự án Khu đô thị Du lịch biển Phan Thiết của Công ty TNHH Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, thuộc Tập đoàn Rạng Đông được tỉnh Bình Thuận áp thu tiền sử dụng đất thấp hơn khoảng 1.900 tỷ đồng so với kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp Bộ. (Xem chi tiết)

6 thanh niên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn khởi tố, bắt tạm giam do đã thực hiện hành vi “giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”. Nạn nhân là cháu N. (SN 2007) trú tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Hiện N. đang là học sinh lớp 8 nhưng bị khuyết tật về trí tuệ. Tại cơ quan điều tra, N. trình bày từ cuối năm 2021 có quen biết và quan hệ tình dục với một số người, địa điểm xảy ra là các nhà nghỉ. Cuối tháng 9/2022, gia đình đưa N. đi khám thì mới phát hiện nữ sinh này đang mang thai 21 tuần tuổi. (Xem chi tiết)